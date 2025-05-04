Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми У Миколаєві прогриміли вибухи

Що відомо про вибухи у Харкові

Про вибухи у Харкові стало відомо о 21:38. Про це написали місцеві журналісти.

У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста,

– мовиться у повідомленні Суспільного.

Уже далі, близько 21:40, у самому Харкові оголосили повітряну тривогу.

До цього, сирени вже лунали в Харківській області, у місті та регіоні розділені оголошення повідомлень про небезпеку з повітря.

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

"КАБи на Харківщину!" – написали військові о 21:11.

Наразі про наслідки ворожої атаки у місті ні у мерії, ні в ОВА не писали.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.