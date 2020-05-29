У Харкові комунальники планують купити елітний катафалк за 5 мільйонів

Комунальне підприємство "Ритуал" Харківської міськради оголосило тендер на закупівлю катафалку. Його вартість складатиме 5 мільйонів гривень.

У тендерній документації зазначається, що катафалк має бути новим, на базі автівки E-класу 2020 року виготовлення. Про це мовиться на сайті держзакупівель ProZorro.

Актуально На Харківщині трапилася ДТП за участі військової техніки: є постраждалі – фото

Вимоги до катафалка

спецавтівка обов'язково повинна мати подушки безпеки для водія та переднього пасажира, бокові подушки безпеки – шторки, систему контролю мертвих зон (спеціальні датчики, що попереджатимуть водія про небезпеку з боку так званих "сліпих зон");

камеру огляду при руху задом на 360 градусів, автоматичне затемнення для зовнішніх та внутрішніх дзеркал, безключовий вхід і запуск двигуна;

підключення мобільного телефону для бездротового з'єднання, електронний клімат-контроль і сигналізацію;

труна повинна завантажуватися ззаду автомобіля, а відсік для труни має освітлюватися й бути оздобленим деревиною (або штучними матеріалами під деревину), натуральною або штучною шкірою чи металом. Також у катафалку має бути регульоване кріплення для урни з прахом.

Що відомо про тендер

Тендер на закупівлю катафалка з'явився 28 травня. Всі охочі зможуть подати свої пропозиції до кінця червня, а переможця оберуть на початку серпня.

Запропонована вартість складає 5,12 мільйона гривень. Переможець повинен надати катафалк комунальному підприємству у вересні цього року, та забезпечити сервісне обслуговування для автівки протягом наступних двох років.