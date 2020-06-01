У Харкові мама з 1-річною донькою випали з 19-го поверху і загинули на місці. Причини трагедії наразі не відомі.

Трапилось це на вулиці Культури біля станції метро "Наукова" приблизно о 6 годині ранку повідомляє телеграм-канал "Веха".

До слова Через коронавірус пенсіонерка вистрибнула з вікна в Миколаєві: її родичі не випускали на вулицю

За словами сусідів, 42-річна загибла не мала психічних розладів та добре спілкувалась з ними. Водночас знайомі жінки запевнили, що в неї були проблеми з психікою, вона одягнулась і вистрибнула з балкону, коли чоловік перебував в квартирі.

На місці працює слідчо-оперативна група. Правохороні вже відкрили два кримінальні провадження, за фактом самогубства та умисного вбивства.

Відео з місця трагедії:

До слова, у Львові 31 травня троє людей випали з балкону на другому поверсі. Причиною став обвал перил. На щастя, у результаті ніхто не загинув.