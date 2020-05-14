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У Харкові підірвали банкомат: гроші розкидало дорогою – фото і відео

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Вибух банкомата у Харкові 14 травня 2020 – відео, що відомо
У Харкові невідомі підірвали банкомат / npu.gov.ua

У Харкові на вулиці Киргизькій у ніч проти 14 травня невідомі підірвали банкомат. Він розташований у стіні продуктового магазину на першому поверху житлового будинку.

Внаслідок вибуху знищено частину стіни та дверей магазину, але ніхто не постраждав, повідомляє поліція Харківської області.

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Правоохоронці отримали повідомлення про вибух близько 4:30 ночі. Приблизно у цей час зловмисники й підірвали банкомат.

Поліція не уточнює, про банкомат якого саме банку мовиться, втім з фото схоже на те, що це "Приватбанк". Також на кадрах помітно, що біля місця вибуху на вулиці розкидані гроші номіналом у 100 та 200 гривень.

підрив банкомата, Харків
Біля місця вибуху банкомата розкидані гроші / фото поліції

вибух банкомата, Харків
Через вибух банкомата у Харкові гроші розлетілися по вулиці / фото поліції

підрив банкомата, Харків
Підірваний банкомат у Харкові / фото поліції

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом умисного пошкодження майна. Зловмисникам загрожує до 10 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять огляд місця вибуху та встановлюють суму завданої шкоди.

Місце вибуху банкомата у Харкові: карта

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Кримінальні новини Гроші Поліція Новини Харкова Банки Вибух
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