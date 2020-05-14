У Харкові підірвали банкомат: гроші розкидало дорогою – фото і відео

У Харкові на вулиці Киргизькій у ніч проти 14 травня невідомі підірвали банкомат. Він розташований у стіні продуктового магазину на першому поверху житлового будинку.

Внаслідок вибуху знищено частину стіни та дверей магазину, але ніхто не постраждав, повідомляє поліція Харківської області.

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Правоохоронці отримали повідомлення про вибух близько 4:30 ночі. Приблизно у цей час зловмисники й підірвали банкомат.

Поліція не уточнює, про банкомат якого саме банку мовиться, втім з фото схоже на те, що це "Приватбанк". Також на кадрах помітно, що біля місця вибуху на вулиці розкидані гроші номіналом у 100 та 200 гривень.



Біля місця вибуху банкомата розкидані гроші / фото поліції



Через вибух банкомата у Харкові гроші розлетілися по вулиці / фото поліції



Підірваний банкомат у Харкові / фото поліції

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом умисного пошкодження майна. Зловмисникам загрожує до 10 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять огляд місця вибуху та встановлюють суму завданої шкоди.

Місце вибуху банкомата у Харкові: карта