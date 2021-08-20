Репетицію підняття прапора провели 19 серпня ввечері. Він встановлений в районі вулиці Клочківської.
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Встановили на кілька хвилин
Прапор України підняли всього на кілька хвилин. На записі видно, що його освітлюють прожектори. Ширина прапора – 22, 5 метра, а довжина – 15 метрів. Висота флагштока, на якому встановили стяг, – 101 метр. 24 серпня це стане новим рекордом і в Україні, і в Європі
Вартість флагштока в Харкові – 24,5 мільйона гривень. Усього на їх встановлення до Дня Незалежності в Україні витратили понад 170 мільйонів гривень.
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