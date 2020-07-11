У Харкові розважальним закладам дозволили працювати лише до 23:00. На такий крок місцева влада пішла через несприятливу епідеміологічну ситуацію.

Розважальні заклади працюватимуть лише до 23:00

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС. Про це інформує пресслужба Харківської міськради.

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Протягом тижня в Харкові на коронавірус захворіла 271 особа, що становить 87,4% від загальної кількості зафіксованих випадків у регіоні,

– наголосив заступник міського голови Ігор Терехов.

Незважаючи на негативну статистику захворюваності, у Харкові залишили працювати кінотеатри. Проте відвідувати їх можна лише за умови дотримання безпечної дистанції та наявності захисних засобів.

Окрім того, наголосили у міськраді, в усіх розважальних закладах має проводитись регулярна дезінфекція.

Яка ситуація з коронавірусом у Харківській області

Станом на 11 липня на Харківщині виявили 2621 випадок коронавірусу, з них 44 – за останню добу. Від недуги померли 103 людей. Одужали 1357 пацієнтів.

Загалом в Україні коронавірусом інфікувались 52 843 осіб. 1372 випадки – летальні. Одужала 25 661 особа.