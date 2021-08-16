Робочі тестували освітлювальну систему фонтану. По його великій конструкції стрибало багато вогників блакитного та білого кольору. Це була остання перевірка перед запуском.

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Фонтан буде без води

Видання Newsroom повідомило, що рішення про будівництво цього фонтану ухвали на початку весни. А урочисто запустити його мають вже на День міста Харкова, 23 серпня.

Оскільки у новому фонтані не буде текти вода, потоки символізуватимуть лише різні світлові ефекти. Каркас конструкції зробили з нержавіючої сталі та прикріпили туди ілюмінацію.

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Що ще планують робити в місті

Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов розповів, що в Харкові ще планують спорудити пам'ятник Геннадію Кернесу. За словами Терехова, вже навіть готові ескізи цього меморіалу.

Коли та де його мають відкрити – наразі невідомо. Та це не єдине, як увічнюють померлого мера. Генадію Кернесу надали звання почесного громадянина Харкова. Тому 23 серпня повісять на фасаді мерії меморіальну табличку з таким написом: "У цій будівлі з 2006 до 2020 року працював видатний харків'янин, почесний громадянин міста Харкова, харківський міський голова Кернес Геннадій Адольфович".