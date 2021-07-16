Про затримки повідомляють табло Міжнародного аеропорту "Харків", фейсбук SkyUp і низка місцевих телеграм-каналів. Рейси почали затримувати з ночі 15 липня.

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Що відомо про маршрути

Згідно з даними табло, рейс PQ 499 сполученням Харків – Стамбул овинен був відправитися 16 липня о 10:25. Але його затримали до 17:45.

Натомість рейс PQ 137 сполученням Харків – Одеса за графіком мав вирушити о 16:25 16 липня. Однак, виліт перенесли на 00:15 суботи, 17 липня.

Пасажири "штурмують" соцмережі авіакомпанії

Про причини затримки повідомляють на фейсбук-сторінці SkyUp в коментарях під дописами. Пасажир рейсу Харків – Стамбул запитав, у чому причина затримки. Компанія відповіла чоловікові, що головна причина – погода.

Нам шкода, що ви опинилися у такій ситуації. Ваш рейс є частиною розкладу польотів, які виконують послідовно на одному літаку. Першопричиною затримки на цьому відрізку розкладу стали метеорологічні умови. І кожен наступний рейс затримується через запізнення попереднього. Вам буде надано харчування та напої,

– зазначають у дописі.

Причини затримання рейсів / Скриншот з фейсбуку SkyUp Airlines

Про причину затримки рейсу Харків – Одеса поки що не відомо. Проте пасажирам надходять повідомлення:

"Через пізнє прибуття літака з попереднього рейсу ваш рейс PQ137 Харків – Одеса відбудеться із затримкою. Новий час вильоту – 21:45 16.07.2021. Початок реєстрації о 19:15. Вам буде надано харчування та вода на борту. Просимо вибачення за незручності", – заявили в авіакомпанії.

Ймовірно, це про борт SkyUp, що із затримкою прибуває до Харкова з єгипетського міста Шарм-ель-Шейх.

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Кажуть, що технічні проблеми

Пасажири одеського рейсу отримали повідомлення про затримку через пізнє прибуття літака з попереднього рейсу. Але час вильоту там вказано 15 липня о 21:45, а не 16 липня о 00:15, як на табло.

Про це пише телеграм "ХС. Харьков" і публікує відповідне відео. У повідомленні кажуть, що люди стоять в аеропорту з 00:10. Поки їм не повідомили, коли точно відбудеться рейс.

У залі очікування на той час були 80% дорослих і 20% дітей. Також зазначають, що обіцяну їжу не дали.

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В мережі користувачі публікують також інформацію про затримку рейсу Харків – Іракліон. Кажуть, що в авіакомпанії виникли технічні проблеми.



Затримують рейс Харків – Іракліон 15 липня / Скриншот коментаря з фейсбуку SkyUp Airlines

JoinUp напередодні зробили оголошення щодо рейсів

На сайті JoinUp 15 липня о 20:23 попередили про затримку літаків із та до Іракліона, Шарм-ель-Шейху та Стамбула. Оскільки SkyUp – дочірня компанія туроператора JoinUp, то цілком ймовірно, що й мовиться про інші рейси лоукостера.



Оголошення про затримку рейсів / Скриншот із сайту JoinUp

Туроператор наразі вирішує проблему.

Зверніть увагу! Нещодавно з України до Анталії затримували багато рейсів. Туреччина не приймала рейси українських авіакомпаній. Люди масово чекали в аеропорту. Детальніше – за посиланням.