Андреас Венке здійснив мрію дитинства, коли купив цю хатинку на дереві.

Він - успішний бізнесмен, і має все, що потрібно для життя. Маленька хатинка у кроні дерева стала чудовим надбанням для його сім'ї. Будиночок серед дерев, у буквальному розумінні, де діти можуть бавитись, а дорослі - відпочивати.Андреас Венке (власник хатинки на дереві): “У дитинстві я любив вилазити на дерева, взагалі любив дерева. Я завжди думав, що вони велетенські. Мені також завжди подобались підвісні мисливські хижки, і я мріяв про власну хатинку на дереві. Однак, у дитинстві мені так і не пощастило. Зараз у мене 4 хлопчики і їм потрібне місце для забавок. Нам поталанило - на нашій території є 4 великі дерева. Я завжди думав про це. Коли з'явилась можливість, я вирішив - вперед, збудуй власну хатинку на дереві!”Але, насправді, не господар збудував її. Це зробив 40-річний архітектор із Бремена Андреас Веннінг. Майже 3 роки він не проектував нічого іншого, окрім таких хатинок. І робив це доволі успішно - його ідеї мають хороший попит. Веннінг продавав свої незвичні конструкції у всьому світі.Андреас Веннінг (архітектор): “Труднощі полягають у тому, що треба якомога швидше зрозуміти, як можна спроектувати щось, що підійде, що гармоніюватиме з деревом, а також вирахувати сили, які впливатимуть на хатинку та саме дерево”.Кожна з хатинок Веннінга - унікальна. Він завжди пропонує індивідуальні ідеї. Дизайни його конструкцій - сучасні, функціональні та, головне, красиві. Планування коштує від 11 до 30 тис. євро. Звісно, що стандартної ціни немає. Веннінг каже, що всім подобаються хатинки на деревах. У них є магічний шарм.Андреас Веннінг (архітектор): “У дитинстві я ніколи не будував хатинок на деревах. Я копав печери. Це зовсім інше. Але також має щось спільне із поштовхом проектувати, що мені подобалось навіть, коли я був дитиною, і з бажанням мати сховок. У дитинстві я також любив лазити по деревах”.Для Андреаса Веннінга все почалось ось тут. Кілька років тому він здійснив свою мрію - збудував хатинку на дереві неподалік від Бремена. 5 квадратних метрів цілковитої ізоляції на висоті 9 метрів. А потім ця дитяча мрія перетворилась на ділову ідею.Андреас Веннінг (архітектор): “Хатинки на деревах - це чудо, поетична тема, яка вражає багатьох людей та дарує їм задоволення. Небагато архітекторів роблять це. Вони зазвичай будують індустріальні комплекси, до прикладу. Але вони щасливі за мене, адже я знайшов власну нішу на ринку та показав свою роботу світу”.Кожен може насолоджуватись власною хатинкою на дереві. Бізнесмен Андреас Венке приходить сюди після роботи. Чи є краще місце завершити день, аніж тут, у кроні власного дерева?