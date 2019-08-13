10 найпоширеніших міфів про літо та відпочинок

Літо позитивно впливає на самопочуття і здоров'я: наприклад, в цей час виробляється більше ендорфінів – як з'ясувалося, це пов'язано з підвищеним потовиділенням. Всього півгодини перебування на природі стабілізують тиск і знижують ризик депресії.

Проте, сезон, якого ми так чекаємо, оповитий легендами та міфами, пише wonderzine.

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1. Солодкі аромати приваблюють комах

Вчені давно намагаються зрозуміти, за яким принципом комарі й оси вибирають "жертв". Причини того, що під час пікніка в лісі комахи атакують одну людину, ігноруючи інших, можуть бути пов'язані з кількістю вуглекислого газу, молочної кислоти або алкоголю в крові, групою крові, набором бактерій на шкірі й навіть генетикою.



Оси не атакують людей через солодкі аромати

2. Чим вище SPF, тим краще

Сприймати високий SPF як можливість перебувати на сонці довше при цьому неправильно. Річ у тому, що між SPF 15, SPF 30, SPF 50 і SPF 100 не така велика різниця, як може здатися. Так, SPF 100 блокує приблизно 99% УФ-променів, а SPF 15 - 93%, що теж немало. Фахівці кажуть, що при правильному використанні (наносити щедрим шаром, не забувати оновлювати після купання) крему з SPF 15-30 виявиться цілком достатньо, щоб захистити навіть чутливу шкіру.

3. Під кондиціонером можна застудитися

Розвінчували, розвінчували, та не розвінчали. Скільки б лікарі не говорили нам, що вітер або холодний дощ не мають нічого спільного з вірусом грипу, ми ніяк не можемо це запам'ятати. З кондиціонерами схожа історія: саме по собі холодне повітря ніяк не впливає на те, що у нас починає закладати ніс і дерти в горлі.

Але повністю знімати провину з кондиціонерів теж не можна. По-перше, якщо кондиціонер чистять рідко і недостатньо ретельно, в ньому створюється ідеальне середовище для розмноження бактерій, які можуть стати винуватцями інфекції. По-друге, кондиціонери сушать не тільки шкіру, але і слизові оболонки, включаючи слизову носа, а це сприяє кращому "закріпленню" бактерій в носі.

4. Морська вода лікує захворювання шкіри

Морська вода не працює точково: вона підсушить вогнища запалення, але і всю решту шкіру зробить сухішою. Після цього процес йде за класичною схемою: як тільки шкірного сала стає менше, шкіра реагує більш активним виробленням себума, а пори закупорюються, приводячи все до тих же запалень, від яких хотілося позбутися. До того ж плавання в солоній воді при наявності відкритих ран, навіть якщо мова йде про маленького прищика, збільшує ризик потрапляння в організм бактеріальної інфекції.

5. Акули відчувають менструальну кров

Якщо вас завжди цікавило, чи дійсно акули відчувають кров на великих відстанях або це вигадка для фільмів жахів, то ось відповідь: так, вони і справді здатні на це. Що стосується менструальної крові – це не тільки кров, але також слиз і частинки ендометрії. При купанні в морі під час місячних у воду потрапить не більше крові, ніж від середньої подряпини або порізу – і акулу таке точно не зацікавить.

6. На місце, де вжалила медуза потрібно мочитися

Токсикологи кажуть, що найкращий засіб для промивання опіку – це морська вода, яка здатна деактивувати нематоциди (жалкі клітини). Промивання прісною водою тільки погіршить становище: при зміні водно-сольового балансу ці клітини почнуть виробляти ще більше отрути, і біль посилиться. Тому ефективність сечі залежить від концентрації солей, яка відрізняється у кожної людини, але шанс, що у вас буде достатньо "ефективна" сеча, дуже невеликий.

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7. Басейни чистіші, ніж відкриті водойми

Після інциденту з позеленілої під час Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро водою канадські вчені вирішили подивитися, наскільки чисті громадські басейни. І з'ясували, що в пробах води з університетських басейнів виявилося в рази більше сечі, ніж вони припускали – до 75 літрів за три тижні. Змішуючись з хлорованою водою, сечова кислота виробляє як мінімум два токсичних з'єднання – тріхлорамін і хлорциан. А вони, у свою чергу, здатні діяти як сльозогінний газ, дратуючи слизові оболонки очей, носа і легенів.

8. Підготуватися до пляжу можна в солярії

Вчені не перестають нагадувати й про те, що солярій – один з головних факторів виникнення меланоми й раку шкіри. Ранній початок відвідування солярію (до тридцяти років) може збільшити ризик меланоми на 59%. Крім того, регулярні походи в солярій пошкоджують ДНК в клітинах шкіри, що призводить до передчасного старіння й імунних порушень.

9. Сонячний опік можна отримати навіть через скло

Поки одні не бачать в сонячних променях ніякої небезпеки, інші вважають, що засмагнути або навіть згоріти можна в офісі або в машині біля вікна. Насправді звичайне скло блокує ультрафіолет майже повністю: приблизно 97% UVB-променів, які викликають опіки, і приблизно 37% променів UVA.

10. Кавунове насіння не можна ковтати

Більшість людей лякає насіння яблук (які, до речі, корисні для травлення), і кавунові. Але даремно – вони містять білок, вітамін B, магній, мононенасичені та поліненасичені жири. При цьому дієтологи згодні, що пророщене насіння кавуна несе більше користі й засвоюються краще.

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