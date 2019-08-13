10 найпоширеніших міфів про літо та відпочинок

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Міфи про літо та відпочинок
Міфи про літо та відпочинок / unsplash.com

Літо позитивно впливає на самопочуття і здоров'я: наприклад, в цей час виробляється більше ендорфінів – як з'ясувалося, це пов'язано з підвищеним потовиділенням. Всього півгодини перебування на природі стабілізують тиск і знижують ризик депресії.

Проте, сезон, якого ми так чекаємо, оповитий легендами та міфами, пише wonderzine.

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1. Солодкі аромати приваблюють комах

Вчені давно намагаються зрозуміти, за яким принципом комарі й оси вибирають "жертв". Причини того, що під час пікніка в лісі комахи атакують одну людину, ігноруючи інших, можуть бути пов'язані з кількістю вуглекислого газу, молочної кислоти або алкоголю в крові, групою крові, набором бактерій на шкірі й навіть генетикою.

Оси не атакують людей через солодкі аромати
Оси не атакують людей через солодкі аромати

2. Чим вище SPF, тим краще

Сприймати високий SPF як можливість перебувати на сонці довше при цьому неправильно. Річ у тому, що між SPF 15, SPF 30, SPF 50 і SPF 100 не така велика різниця, як може здатися. Так, SPF 100 блокує приблизно 99% УФ-променів, а SPF 15 - 93%, що теж немало. Фахівці кажуть, що при правильному використанні (наносити щедрим шаром, не забувати оновлювати після купання) крему з SPF 15-30 виявиться цілком достатньо, щоб захистити навіть чутливу шкіру.

3. Під кондиціонером можна застудитися

Розвінчували, розвінчували, та не розвінчали. Скільки б лікарі не говорили нам, що вітер або холодний дощ не мають нічого спільного з вірусом грипу, ми ніяк не можемо це запам'ятати. З кондиціонерами схожа історія: саме по собі холодне повітря ніяк не впливає на те, що у нас починає закладати ніс і дерти в горлі.

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Але повністю знімати провину з кондиціонерів теж не можна. По-перше, якщо кондиціонер чистять рідко і недостатньо ретельно, в ньому створюється ідеальне середовище для розмноження бактерій, які можуть стати винуватцями інфекції. По-друге, кондиціонери сушать не тільки шкіру, але і слизові оболонки, включаючи слизову носа, а це сприяє кращому "закріпленню" бактерій в носі.

4. Морська вода лікує захворювання шкіри

Морська вода не працює точково: вона підсушить вогнища запалення, але і всю решту шкіру зробить сухішою. Після цього процес йде за класичною схемою: як тільки шкірного сала стає менше, шкіра реагує більш активним виробленням себума, а пори закупорюються, приводячи все до тих же запалень, від яких хотілося позбутися. До того ж плавання в солоній воді при наявності відкритих ран, навіть якщо мова йде про маленького прищика, збільшує ризик потрапляння в організм бактеріальної інфекції.

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5. Акули відчувають менструальну кров

Якщо вас завжди цікавило, чи дійсно акули відчувають кров на великих відстанях або це вигадка для фільмів жахів, то ось відповідь: так, вони і справді здатні на це. Що стосується менструальної крові – це не тільки кров, але також слиз і частинки ендометрії. При купанні в морі під час місячних у воду потрапить не більше крові, ніж від середньої подряпини або порізу – і акулу таке точно не зацікавить.

6. На місце, де вжалила медуза потрібно мочитися

Токсикологи кажуть, що найкращий засіб для промивання опіку – це морська вода, яка здатна деактивувати нематоциди (жалкі клітини). Промивання прісною водою тільки погіршить становище: при зміні водно-сольового балансу ці клітини почнуть виробляти ще більше отрути, і біль посилиться. Тому ефективність сечі залежить від концентрації солей, яка відрізняється у кожної людини, але шанс, що у вас буде достатньо "ефективна" сеча, дуже невеликий. 

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7. Басейни чистіші, ніж відкриті водойми

Після інциденту з позеленілої під час Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро водою канадські вчені вирішили подивитися, наскільки чисті громадські басейни. І з'ясували, що в пробах води з університетських басейнів виявилося в рази більше сечі, ніж вони припускали – до 75 літрів за три тижні. Змішуючись з хлорованою водою, сечова кислота виробляє як мінімум два токсичних з'єднання – тріхлорамін і хлорциан. А вони, у свою чергу, здатні діяти як сльозогінний газ, дратуючи слизові оболонки очей, носа і легенів. 

8. Підготуватися до пляжу можна в солярії

Вчені не перестають нагадувати й про те, що солярій – один з головних факторів виникнення меланоми й раку шкіри. Ранній початок відвідування солярію (до тридцяти років) може збільшити ризик меланоми на 59%. Крім того, регулярні походи в солярій пошкоджують ДНК в клітинах шкіри, що призводить до передчасного старіння й імунних порушень.

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9. Сонячний опік можна отримати навіть через скло

Поки одні не бачать в сонячних променях ніякої небезпеки, інші вважають, що засмагнути або навіть згоріти можна в офісі або в машині біля вікна. Насправді звичайне скло блокує ультрафіолет майже повністю: приблизно 97% UVB-променів, які викликають опіки, і приблизно 37% променів UVA.

10. Кавунове насіння не можна ковтати

Більшість людей лякає насіння яблук (які, до речі, корисні для травлення), і кавунові. Але даремно – вони містять білок, вітамін B, магній, мононенасичені та поліненасичені жири. При цьому дієтологи згодні, що пророщене насіння кавуна несе більше користі й засвоюються краще. 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Подорожі Здорове життя Профілактика захворювань Відпочинок
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