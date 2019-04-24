11-річна дівчинка померла після того, як почистила зуби

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11-річна дівчинка померла після того, як почистила зуби (ілюстрація)
11-річна дівчинка померла після того, як почистила зуби (ілюстрація) / bodyfooddental.com

У Каліфорнії 11-річна Деніс Салдате померла, після того, як почистила зуби пастою на молочній основі.

У дівчинки діагностували алергію на молоко, коли їй був рік, пише CNN. Вона не могла переварити ні тільки материнське молоко, ні дитяче харчування на основі звичайного молока, ні соєвий замінник.

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Все дитинство батьки ретельно оберігали її від молока, однак про зубну пасту ніхто не думав. Після чищення зубів у Деніc розвинувся сильний анафілактичний шок.

Мати дівчинки помітила небезпеку використання зубної пасти лише після того, як губи у дівчинки вже посиніли. Родичі дитини швидко звернулися по допомогу до лікарів, а постраждалій зробили необхідну ін'єкцію. Врятувати дівчинку не вдалося.

Відомо, що до складу зубної пасти, яку дитині прописав дантист для зміцнення зубної емалі, входить гель на основі молочних білків.

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Теги: Новини США Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Діти і неповнолітні
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