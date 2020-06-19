Через різке збільшення хворих на коронавірус в Україні уряд планує посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Зокрема, поліцейські штрафуватимуть людину, якщо вона перебуватиме у транспорті без маски. Станеться це вже незабаром – 22 червня. Більше про те, хто може отримати штраф – читайте далі.

В Україні посилять контроль за дотриманням карантину

За даними Держпродспоживслужби, кожен шостий об'єкт порушує протиепідеміологічні норми. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу, передає 24 канал.

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Він наголосив, що саме недотримання карантинних вимог призводить до збільшення кількості інфікування. Водночас Ляшко нагадав, що протиепідеміологічні рекомендації прописані для:

ресторанів та кафе;

офісних приміщень;

перукарень та салонів краси;

спортзалів та басейнів;

ринків і торгово-розважальних центрів.

Як убезпечити себе від коронавірусу

Головний санітарний лікар закликав людей, які перебувають у приміщеннях загального користування правильно носити захисну маску.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Ляшко порадив уникати скупчень людей як у приміщеннях, так і на вулиці. Якщо цього неможливо уникнути – одягайте захисну маску.

Головний санітарний лікар нагадав, що у громадському транспорті людина також повинна перебувати у масці, а кількість пасажирів має становити не більше ніж 50% числа місць для сидіння. За цим повинні стежити перевізники.

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За що штрафуватимуть людей

За не користування захисною маскою у громадських місцях – штраф 17 000 гривень.

у громадських місцях – штраф 17 000 гривень. Власники закладів, які не дотримуються карантинних правил, караються штрафом від 170 000 до 340 000 гривень.

Ці правила не складні й зрозумілі. Але, якщо ми будемо дотримуватись їх, то у нас не буде такого рівня захворюваності. І це не потребуватиме введення жорстокого карантину,

– підсумував очільник МОЗ Максим Степанов.

Увага! Станом на 19 червня в Україні зафіксували 34 984 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу інфекцію виявили у 921 людини. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 985 українців, з яких 19 за минулу добу. Разом з тим, кількість пацієнтів, які одужали зросла до 16 033, так 586 хворих отримали негативний тест на COVID-19 впродовж останніх 24 годин.