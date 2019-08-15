Алергія на пилові кліщі: основні симптоми та лікування

Алергія на кліщів домашнього пилу – найпоширеніша респіраторна алергія. Алергія на кліщів є щорічною: симптоми проявляються протягом усього року.

Але існують періоди, коли симптоми проявляються особливо сильно.

Поради алергікам: Як зменшити симптоми захворювання

Симптоми алергії на пилові кліщі

Найчастіше загострення відбувається восени, коли включається опалення, менше відкриваються вікна і збільшується вологість.

Риніт і алергічний ринокон'юнктивіт – симптоми нежить,

закладеність носа,

напади чхання,

свербіж в носі, в порожнині рота,

кон'юнктивіт (червоні очі, відчуття піску в очах, свербіж),

розлад сну,

хронічна втома,

швидка стомлюваність.

Це призводить до значного погіршення якості життя пацієнтів і істотно впливає на його повсякденну активність і навчання.

Без своєчасного лікування алергічний риніт може перейти в астму.

Симптоми алергічної астми:

ускладненість дихання, напади задухи; сухий кашель; задишка, свистяче дихання.



Основний симптом алергічної астми – сухий кашель

Алергія на кліщів може так само спровокувати атопічний дерматит або екзему. Основними симптомами дерматиту є почервоніння, свербіж і сухість шкіри.

У дітей, які мають підвищену чутливість до кліщів, ризик виникнення астми в 5 разів вище. Тому, якщо помітили будь-які прояви у своїх членів сім'ї, потрібно проконсультуватися у лікаря алерголога.

Як боротися з кліщами домашнього пилу

Повне усунення кліщів неможливо. При кожному контакті з алергеном симптоми алергії будуть виникати знову і знову.

Тому необхідно:

Провітрювати приміщення щодня, щонайменше 15 хв. Не сушити випрану білизну в будинку. Підтримувати температуру в будинку між 18°C і 20°C особливо в зимовий час. Прати штори, меблеві чохли і наволочки при температурі 60°C (кожні 2 місяці). Прибрати килими, замінити килимове покриття на паркет або лінолеум. Віддавати перевагу м'яким іграшкам, які можна прати при температурі 60°C. Використовувати акарициди після прибирання пилососом для обробки килимів, меблів, матраців (кожні 3-6 місяців). Прати постільну білизну при температурі не менше 60°C і міняти постільну білизну щотижня. Пилососити матраци пилососом зі спеціальним фільтром (кожні 2 тижні). Не використовувати подушки і ковдри з натуральним наповнювачем (пух, перо). Використовувати чохли на матраци і подушки; чохли повинні повністю покривати поверхню. Прати чохли потрібно при температурі 60°C (двічі на рік).

Лікування алергії на пилові кліщі

На даний час, єдиним методом, який може принципово змінити стан хворого з алергічним захворюванням, є алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ).

АСІТ – що це? Це єдина терапія, яка лікує причину алергічного захворювання. Суть методу полягає у введенні в організм пацієнта в певних дозах того алергену, який є причиною алергії.

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