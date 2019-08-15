Алергія на пилові кліщі: основні симптоми та лікування
Алергія на кліщів домашнього пилу – найпоширеніша респіраторна алергія. Алергія на кліщів є щорічною: симптоми проявляються протягом усього року.
Але існують періоди, коли симптоми проявляються особливо сильно.
Поради алергікам: Як зменшити симптоми захворювання
Симптоми алергії на пилові кліщі
Найчастіше загострення відбувається восени, коли включається опалення, менше відкриваються вікна і збільшується вологість.
- нежить,
- закладеність носа,
- напади чхання,
- свербіж в носі, в порожнині рота,
- кон'юнктивіт (червоні очі, відчуття піску в очах, свербіж),
- розлад сну,
- хронічна втома,
- швидка стомлюваність.
Це призводить до значного погіршення якості життя пацієнтів і істотно впливає на його повсякденну активність і навчання.
Без своєчасного лікування алергічний риніт може перейти в астму.
Симптоми алергічної астми:
- ускладненість дихання, напади задухи;
- сухий кашель;
- задишка, свистяче дихання.
Основний симптом алергічної астми – сухий кашель
Алергія на кліщів може так само спровокувати атопічний дерматит або екзему. Основними симптомами дерматиту є почервоніння, свербіж і сухість шкіри.
У дітей, які мають підвищену чутливість до кліщів, ризик виникнення астми в 5 разів вище. Тому, якщо помітили будь-які прояви у своїх членів сім'ї, потрібно проконсультуватися у лікаря алерголога.
Як боротися з кліщами домашнього пилу
Повне усунення кліщів неможливо. При кожному контакті з алергеном симптоми алергії будуть виникати знову і знову.
Тому необхідно:
- Провітрювати приміщення щодня, щонайменше 15 хв.
- Не сушити випрану білизну в будинку.
- Підтримувати температуру в будинку між 18°C і 20°C особливо в зимовий час.
- Прати штори, меблеві чохли і наволочки при температурі 60°C (кожні 2 місяці).
- Прибрати килими, замінити килимове покриття на паркет або лінолеум.
- Віддавати перевагу м'яким іграшкам, які можна прати при температурі 60°C.
- Використовувати акарициди після прибирання пилососом для обробки килимів, меблів, матраців (кожні 3-6 місяців).
- Прати постільну білизну при температурі не менше 60°C і міняти постільну білизну щотижня.
- Пилососити матраци пилососом зі спеціальним фільтром (кожні 2 тижні).
- Не використовувати подушки і ковдри з натуральним наповнювачем (пух, перо).
- Використовувати чохли на матраци і подушки; чохли повинні повністю покривати поверхню. Прати чохли потрібно при температурі 60°C (двічі на рік).
Лікування алергії на пилові кліщі
На даний час, єдиним методом, який може принципово змінити стан хворого з алергічним захворюванням, є алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ).
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