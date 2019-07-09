Алкоголь офіційно визнали небезпечнішим за важкі наркотики

Глобальна комісія з наркополітики опублікувала доповідь, в якій закликала переглянути класифікацію наркотичних речовин ООН, схвалену ще півстоліття тому. Алкоголь виявився на першому місці потенційної шкоди для оточення. Саме під впливом алкоголю найчастіше трапляються випадки насилля та вбивств.

Вчені прийшли до висновку, що найнебезпечнішим для суспільства є спиртне. Алкогольні напої випередили героїн і крек. Про це повідомляють у доповіді "Global Commission on Drug Policy".

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Цей висновок опирається на дослідження британських вчених, які оцінили шкідливі речовини за 16-ма критеріями. Дев'ять критеріїв стосувалися шкоди, яка наноситься споживачеві через вживання конкретної речовини, а інших сім критеріїв – шкоди для оточення.

Як стверджують автори цієї доповіді, класифікація наркотичних речовин морально застаріла. За їхніми словами, законодавчі бар'єри в цій сфері призвели до того, що 83% населення планети не мають доступу до опіоїдних знеболювальних. Також в доповіді йдеться про небезпеку алкоголю та тютюну, проте вони не заборонені законом.

Варто зазначити, що лідерами за ступенем шкоди для здоров'я самих споживачів шкідливих речовин стали крек, героїн та метамфетамін, а тютюн знаходиться на шостому місці.

У складі організації Global Commission on Drug Policy безліч відомих громадських діячів та політиків: Річард Бренсон, президент Польщі Олександр Кваснєвський, прем'єр-міністри Нової Зеландії та Греції – Хелен Кларк та Георгіос Папандреу, а також президент Португалії Жоржу Сампайо. Вони активно виступають за лібералізацію наркополітики у світі.

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