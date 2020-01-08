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Час доби визначає ефект від фізичних навантажень: дослідження

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Коли бігати найефективніше / unsplash.com

Вчені довели, що час доби впливає на ефективність занять спортом та розповіли, коли фізичні вправи принесуть найбільше користі організму.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Ірвайні довели, що час доби – критична змінна ефективності фізичних вправ. Виявилося, що ранкові заняття забезпечують максимальну користь для метаболізму скелетних м'язів, пише EurekAlert.

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Навантаження в ранкову пору дня насичують клітини великою кількістю кисню і мають омолоджуючий ефект.

Фізичні вправи стимулюють обмін речовин і покращують метаболізм. Переваги спорту давно відомі, проте ідеальний час для занять залишається недостатньо вивченим фактором.

Суть дослідження

Нові висновки дослідники оголосили після експериментів з мишами. Вчені визначили чіткі зміни в метаболізмі гризунів, які відбувалися ввечері, під час відпочинку, а також вранці – у фазі ранньої активності.


Біг зранку є ефективним способом покращення здоров'я/Фото:Unsplash

Результати

Виконання фізичних вправ вранці призвело до кращого засвоєння вуглеводів і кетонових тіл, а також розщеплення жирів і окислювального розщеплення амінокислот.

Наші результати чітко вказують на те, що час доби визначає вплив фізичних вправ на покращення метаболізму клітин скелетних м'язів,
– говорить учений Паоло Сассон-Корсі.

Висновки мають важливе значення для терапії пацієнтів з метаболічними порушеннями, а також людей, котрі хочуть отримати максимальну користь від занять спортом.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Спорт Новини Здоров'я дослідження
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