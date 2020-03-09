Через коронавірус карантин в Італії розширили на усю країну

Через спалах коронавірусу італійський уряд вирішив розширити карантинні заходи, які раніше діяли у Ломбардії на усю країну. Таким чином в Італії заборонили усі громадські зібрання, спортивні заходи і загалом обмежили рух.

Нові обмежувальні норми почнуть діяти у країні у вівторок, 10 березня, зазначив прем'єр-міністр Джузеппе Конте. Про це повідомляє видання BBC.

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Очільник італійського уряду уточнив, що людям буде дозволено їздити лише на роботу чи у важливих сімейних справах. Водночас він наголосив, що найбезпечніше буде залишатися вдома.

Найвищий спортивний орган Італії Національний спортивний комітет закликав припинити проведення усіх усіх спортивних заходів аж до п'ятниці, 3 квітня. У цей час усі спортивні об'єкти будуть закритими.

Водночас повідомляєть, що кількість жертв коронавірусу в Італії різко зросла до 463. Загальна кількість інфікованих перевищила позначку у 9 тисяч осіб.

Що відомо про коронавірус в Італії?Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.



У європейській державі епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.



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