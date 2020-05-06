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Через коронавірусні обмеження мільйони людей можуть померти від туберкульозу

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Через коронавірусні обмеження мільйони людей можуть померти від туберкульозу

Через поширення коронавірусу у світі чимало країн оголосили карантин і закликали людей до самоізоляції. В таких умовах зупинилося лікування пацієнтів, які хворі на туберкульоз.

Про це пише видання The Guardian з посиланням на дослідження Імперського коледжу Лондона, Університету Джона Гопкінса і організації "Зупиніть туберкульоз" (Stop TB Partnership).

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У висновку йдеться, що в період 2020 - 2025 років у 6,3 мільйона людей розвинеться туберкульоз. Смертність від захворювання може сягнути кількості у 1,4 мільйона, що погіршить ситуацію в цій області до показників 5-8-річної давності.

Причиною цього є те, що в умовах коронавірусних обмежень у світі та ізоляції  туберкульоз не лікують.

За словами виконавчого директора Stop TB Partnership Лючици Дициу, вакцини від туберкульозу досі не існує і люди хворіють і помирають від цього протягом тисячоліть.

У нас в процесі розробки дві-три потенційних вакцини (від туберкульозу, – Здоров'я 24). Нам потрібно до 2027 року вакцинувати півмільярда осіб, а ми в подиві дивимося на захворювання коронавірусом... якому 120 днів, і проти якого в розробці 100 вакцин. Так що я думаю, цей світ, вибачте мій французький, облажався,
– заявила вона. 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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