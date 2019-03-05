Через що старіє шкіра

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Через що старіє шкіра
Через що старіє шкіра / unsplash.com

Зазвичай під старінням шкіри люди мають на увазі лише появу зморшок. Насправді ж цей процес включає ще й пігментацію, втрату еластичності.

Шкіра з часом стає сухою, розширюються малі судини, вона стає схильною до запалень, пише лікар-дієтолог Катерина Павлова.

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Старіння шкіри – це багатофакторне питання і генетика не на першому місці.

Внутрішні фактори старіння

• Гормональні зміни.
• Генетичні особливості.
• Пошкодження ДНК. Уповільнення клітинного оновлення. Апоптоз (сукупність клітинних процесів, що призводять до загибелі клітини).
• Перевантаження токсинами. Порушення роботи шлунково-кишкового тракту.
• Запалення.
• Порушення мікроциркуляції.

Через що старіє шкіра
Через що старіє шкіра

Зовнішні фактори старіння

1. Ультрафіолет, його надмірний вплив (це найважливіший фактор передчасного старіння шкіри)
2. Дефіцит сну.
3. Синтетична косметика. Неправильна косметика.
4. Екологія, клімат.
5. Куріння, наркотики, надлишок алкоголю.
6. Харчування. До того ж, критично впливає дефіцит нутрієнтів.
7. Стрес.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Краса Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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