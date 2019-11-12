Чи можливо одразу захворіти на грип та застуду

Так можливо. Спровокувати ГРВІ може безліч вірусів і вони можуть поєднуватися з вірусом грипу.

Приблизно половину застудних захворювань викликає риновірус. Але у нього є понад 100 варіантів, які по-науковому називаються штамами. Їх об'єднують в сімейство застудних вірусів.

Читайте також: Знайшли нову небезпеку ГРВІ

До грипу призводять чотири типи вірусів, причому кожен тип включає кілька штамів. Всі віруси грипу теж об'єднують в особливе сімейство.



Грип і застуда можуть підкосити людину одночасно

Найчастіше ГРВІ чи грип викликає тільки один штам якогось вірусу. Але це не означає, що не можна підхопити кілька. Можна навіть захворіти грипом і ГРВІ одночасно.

Ситуація, коли людина підхоплює відразу кілька вірусів, називається коінфекцією. При ГРВІ вона трапляється часто: в одному з досліджень коінфекція була у 30% застуджених дітей. При грипі – набагато рідше: в 1,6% випадків, але теж буває.

Поєднання "грип + ГРВІ" діагностується приблизно у кожного сьомого пацієнта з грипом. Можливо, більш агресивний вірус грипу заважає вірусу ГРВІ прижитись і як слід розмножитися.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.