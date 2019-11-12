Чи можливо одразу захворіти на грип та застуду

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Грип і застуда одразу
Грип і застуда одразу / unsplash.com

Так можливо. Спровокувати ГРВІ може безліч вірусів і вони можуть поєднуватися з вірусом грипу.

Приблизно половину застудних захворювань викликає риновірус. Але у нього є понад 100 варіантів, які по-науковому називаються штамами. Їх об'єднують в сімейство застудних вірусів.

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До грипу призводять чотири типи вірусів, причому кожен тип включає кілька штамів. Всі віруси грипу теж об'єднують в особливе сімейство.

грип і застуда можуть проходити одночасно
Грип і застуда можуть підкосити людину одночасно

Найчастіше ГРВІ чи грип викликає тільки один штам якогось вірусу. Але це не означає, що не можна підхопити кілька. Можна навіть захворіти грипом і ГРВІ одночасно.

Ситуація, коли людина підхоплює відразу кілька вірусів, називається коінфекцією. При ГРВІ вона трапляється часто: в одному з досліджень коінфекція була у 30% застуджених дітей. При грипі – набагато рідше: в 1,6% випадків, але теж буває.

Поєднання "грип + ГРВІ" діагностується приблизно у кожного сьомого пацієнта з грипом. Можливо, більш агресивний вірус грипу заважає вірусу ГРВІ прижитись і як слід розмножитися.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Грип в Україні Інфекція
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