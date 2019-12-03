Чи можна займатися сексом під час застуди

Коли у людини лихоманка, вона зазвичай не думає про це заняття. Проте якщо температури немає і з'явився настрій зблизитись з партнером, варто врахувати деякі нюанси.

Респіраторні захворювання не поширюються через статевий контакт. Проте людина може заразитися через слину та краплі поту.

До теми: Чи можна займатися сексом під час циститу

Потрібно уникати поцілунків, намагатися не чхати та не кашляти й не бути занадто близько обличчям до обличчя.

Найбільш ризикованими позами під час застуди є місіонерська, або ж коли хвора людина знаходиться зверху. Якщо ви хочете знизити ризики зараження, розгляньте "стиль собачки", оральний секс або вдайтеся до "ручних ігор".

Якщо у вас грип, краще пропустіть секс, поки вам не стане краще. Це занадто серйозне захворювання, аби ризикувати здоров'ям іншої людини.



Особливості сексу під час застуди

Термін, впродовж якого людина може заразити оточення, залежить від самої хвороби. Найчастіше людина "заразна" перші кілька днів від початку перших симптомів. Проте деякі хвороби можуть поширюватися ще до того, як симптоми з'явились і аж до їх завершення.

Наприклад, під час грипу людина передає інфекцію за 24 години до того, як у неї починають з'являтись симптоми. Тому радимо вам не займатись сексом доти, доки дізнаєтесь ваш діагноз.

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