Чи знижується імунітет після хвороби: відповідь лікаря

Після перенесеної хвороби чи прорізання зубів (у немовлят та дітей) люди схильні думати, що імунітет знизився. Насправді ж порушуватися робота імунітету може лише через дві інфекції.

Лікар Євгеній Щербина зазначає, що ВІЛ дає тривалий імунодефіцит, а кір - тимчасовий імунодефіцит.

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А от летальні випадки від кору виникають в основному через бактеріальні ускладнення (пневмонії сепсису), а не від самого вірусу.

Крім цього, є діти з вродженими імунодефіцитом, але це зовсім інша ситуація.

На імунітет не впливає ГРВІ, кишкові інфекції, глисти, прорізування зубів, атопічний дерматит, вакцинація, вірус Епштейна-Барр, цитомегаловірус, тощо.

Чому дитина починає хворіти частіше після 6-12 місяців. Все тому, що до цього часу її захищали антитіла мами, які передалися через плаценту. Але після 6-12 місяців вони розпадаються.



На імунітет не впливає ГРВІ, кишкові інфекції, глисти, прорізування зубів

З цього періоду дитина буде повноцінно хворіти часто і виражено, особливо, коли починає відвідувати басейн або дитячі колективи, тобто контактувати з хворими людьми. Це ніяк не пов'язано з тим, що у малюка прорізуються зуби або він перехворів на інфекційний мононуклеоз.

Лікар Євгеній Щербина “Вважається нормальним, якщо малюк хворіє до 12-15 разів на рік, але він одужує сам і ГРВІ не ускладнюються запаленням легенів, гнійними отитами, сепсис і менінгітами”.

У дітей зі зниженим імунітетом погано набирається вага, виникають затримки психічного і фізичного розвитку, крім цього у них часто розвиваються важкі бактеріальні інфекції: 2 і більше важких пневмонії в рік, 2 і більше важчих риносинусита в рік, 8 і більше гнійних отиту в рік, 2 і більше сепсису або менінгіту в рік.

Якщо ж у дитини без імунодефіциту нежить, кашель та температура сама проходить, то у неї нормальний імунітет.

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