Чим небезпечне запікання страв у фользі

Фольга є найпростішим та смачним способом приготування їжі. Для цього просто потрібно поставити попередньо підготований продукт у фольгу і загорнути її.

І сама страва не потребує будь-яких дій – ні обертання, ні змащування олією.

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Лікар Наталя Зубарева нагадує, що основа фольги – алюміній. У процесі приготування їжі алюміній потрапляє до організму. Також джерелами можуть стати вода, косметика, лікарські засоби, барвники, консерванти та інші види кухонного начиння.

Безліч джерел створює ризик надлишку цього елемента в організмі.

Існує норма "споживання" алюмінію – не більше 40 мг. При запіканні у фользі до їжі потрапляє близько 400 мг.

Кисле середовище, яка створюється через лимонний сік, оцет або, наприклад, майонез підвищує всмоктування частинок алюмінію в страву. А от сіль і спеції надають ще більший ефект. Та



Відмовтеся від запікання у фользі

Тому лікар радить прикривати готову страву фольгою, але запікати або її використовувати для зберігання не рекомендує.

Алюміній визнаний сильним нейротоксином, який здатним викликати нервозність, депресію, погіршення пам'яті. Низка досліджень вказують на його зв'язок з хворобою Альцгеймера і Паркінсона. Знайдений зв'язок надлишку алюмінію зі змінами в легенях, утвореннях каменів в нирках, порушенням обміну фосфору і кальцію.

Наталя Зубарева радить замість запікання у фользі використовувати скляні форми.

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