Чим відрізняється мозок "сов" та "жайворонків"

Британські дослідники з Бірмінгемського університету показали різницю у двох зонах мозку сов та жайворонків.

Дослідники відібрали 38 добровольців, з них 14 – чоловіки, пише журнал SLEEP.

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16 людей вставали зранку, інші ж звикли прокидатися пізно. Їх хронотип дослідники визначили за часовими періодами виділення мелатоніну і гормону стресу кортизолу.

Мелатонін – що це? Це один з нейрогормонів. Він формує циркадний ритм (зміна дня і ночі). Мелатонін підтримує серцебиття та кров’яний тиск, розслаблює сітківку та сприяє вивільненню вільних радикалів.

За словами вчених, "сови" постійно відчувають невідповідність між біологічними і соціальними годинами, тобто джетлаг. Саме тому вчені вирішили дізнатися, чому люди з таким хронотипом відчувають труднощі зі звичним графіком.

Усіх учасників просканували за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ) під час виконання когнітивних тестів на увагу, до прикладу, Stroop Color Word Task. У тесті добровольці повинні назвати колір слова, яке забарвлене в інший відтінок. Завдання проводилися в різний час протягом дня з восьмої години ранку до восьмої вечора.



Тест Stroop Color Word Task

Біологи відстежували функціональний зв'язок (functional connectivity) між областями мозку, які мають спільні функціональні властивості. Перш за все, вчені фіксували зміни у поясній корі (ділянка в корі головного мозку) та медійній префронтальній корі (відділ кори великих півкуль мозку).



Результати показали, що "жайворонки" реагували швидше у ранкові години і демонстрували значну перевагу в тестах над "совами". Однак, у вечірній час "сови" краще впоралися із завданнями у порівнянні з "жайворонками", але їхня перевага не було настільки суттєвою.



"Жайворонки" реагували швидше у ранкові години

Попри це, кількість нейронних зв'язків в зазначених ділянках мозку у "жайворонків" виявилося значно вищою, ніж у "сов" в усі проміжки часу. Ці показники свідчать про те, що "сови" страждають від навантажень звичайного робочого дня.



При цьому щільність нейронних зв'язків в тій області мозку, яка передбачає кращу працездатність і найменшу сонливість, була значно вищою у "жайворонків" в усі часові відрізки. Вчені припускають, що у "сов" ці нейронні зв'язки ослаблені протягом усього робочого дня.

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