Чоловічий клімакс: симптоми та як побороти

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Клімакс у чоловіків
Клімакс у чоловіків / pixabay.com

Клімакс - це період, коли в організмі людини відбувається гормональна перебудова, період поступового зниження статевої активності і інтересу до сексу.

Все відбувається через зниження функції статевих залоз, які б виробляли статеві гормони. Початок клімаксу у чоловіків починається приблизно у віці 47-57 років.

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А якщо у чоловіка було уповільнений статевий розвиток, то перші ознаки зниження статевої активності можуть виникнути вже у віці 28-36 років.

 
Клімакс у чоловіків – симптоми
  1. підвищена дратівливість,
  2. швидка стомлюваність,
  3. поганий сон, пригніченість,
  4. неспокій,
  5. апатія,
  6. слабкість,
  7. невпевненість в собі.
  8. збільшення ваги, а вага яєчок зменшується, посилюються функції щитовидної залози.

Такі симптоми з'являються через ниження рівня тестостерону. Відомо, що після 40 років у чоловіків на 1% в рік знижується рівень тестостерону в крові, відповідно, вони стають слабші не тільки фізично, але й в плані потенції.

Фізична активність допоможе зберегти потенцію
Фізична активність допоможе зберегти потенцію

Що робити, щоб відтермінувати клімакс?

Чоловікові необхідно ще до 40 років почати здоровий спосіб життя, розпрощатися з шкідливими звичками, почати активно займатися спортом і піклуватися про своє здоров'я.

А при найменших змінах, наприклад, зниження потенції, потрібно одразу звертатися до медиків за допомогою. Адже на початковому етапі вікові захворювання можна вилікувати. 

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Теги: Здорове життя Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Секс Чоловіче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
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