Чоловічий клімакс: симптоми та як побороти

Клімакс - це період, коли в організмі людини відбувається гормональна перебудова, період поступового зниження статевої активності і інтересу до сексу.

Все відбувається через зниження функції статевих залоз, які б виробляли статеві гормони. Початок клімаксу у чоловіків починається приблизно у віці 47-57 років.

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А якщо у чоловіка було уповільнений статевий розвиток, то перші ознаки зниження статевої активності можуть виникнути вже у віці 28-36 років.

Клімакс у чоловіків – симптоми підвищена дратівливість, швидка стомлюваність, поганий сон, пригніченість, неспокій, апатія, слабкість, невпевненість в собі. збільшення ваги, а вага яєчок зменшується, посилюються функції щитовидної залози.

Такі симптоми з'являються через ниження рівня тестостерону. Відомо, що після 40 років у чоловіків на 1% в рік знижується рівень тестостерону в крові, відповідно, вони стають слабші не тільки фізично, але й в плані потенції.



Фізична активність допоможе зберегти потенцію

Що робити, щоб відтермінувати клімакс?

Чоловікові необхідно ще до 40 років почати здоровий спосіб життя, розпрощатися з шкідливими звичками, почати активно займатися спортом і піклуватися про своє здоров'я.

А при найменших змінах, наприклад, зниження потенції, потрібно одразу звертатися до медиків за допомогою. Адже на початковому етапі вікові захворювання можна вилікувати.

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