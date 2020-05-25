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У чому небезпека експериментальних ліків: Супрун розкритикувала протоколи МОЗ по COVID-19

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У чому небезпека експериментальних ліків: Супрун розкритикувала протоколи МОЗ по COVID-19
У чому небезпека експериментальних ліків: Супрун розкритикувала протоколи МОЗ по COVID-19 / Getty Images

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун назвала серйозною помилкою протоколи стосовно затвердження експериментальних препаратів для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією в Україні.

В авторитетному науковому журналі The Lancet опублікували результати великого мультинаціонального дослідження щодо ефективності гідроксихлорохіну та хлорохіну для лікування хворих на коронавірус, у якому взяли участь 96 тисяч пацієнтів з 671 лікарні на шести континентах. 

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У висновку йдеться, що гідроксихлорохін та хлорохін, з антибіотиком чи без, неефективні для лікування людей з COVID-19. А прийом ліків є небезпечний через підвищений ризик серцевих ускладнень і вищими показниками смертності. 

У дослідженні зазначено, що гідроксихлорохін та хлорохін не можна застосовувати за межами клінічних випробувань.

Ексголова Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун наголосила, що керівництво МОЗ допустило серйозну помилку, включивши ліки з діючою речовиною гідроксихлорохін та хлорохін у протокол лікування пацієнтів з COVID-19.

За словами Супрун, не можна включати в національні протоколи лікування препарати, які проходять клінічні випробування.  

Навіть говорити про їхню ефективність публічно – означає наражати на небезпеку мільйони людей. Адже довіряючи офіційним заявам, громадяни можуть купувати ці ліки самостійно в аптеках. Попри це, МОЗ України включило препарат з недоведеною ефективністю в протокол лікування та навіть було погоджено виробництво гідроксихлорохіну (торгова назва Плаквеніл) українським фармвиробником,
– заявила ексочільниця МОЗ.

Нагадаємо, фармкомпанія "Дарниця" пройшла державну реєстрацію на субстанцію гідроксихлорохін – експериментальний препарат проти коронавірусу. Про це місяць тому повідомив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Серед серйозних побічних дій, які можуть спричинити гідроксихлорохін і хлорохін, є незворотні пошкодження сітківки, тахікардія, м'язова слабкість та сильне падіння цукру в крові, а також психіатричні ефекти, які включають безсоння, порушення сну, галюцинації. 

Враховуючи останнє масштабне дослідження, призначати гідроксихлорохін та хлорохін пацієнтам в лікарнях, не лише безвідповідально, це — злочин, щодо своїх громадян,
– додала Супрун.

Вона звернулася до голови МОЗ Максима Степанова перестати ігнорувати оновлені дані та зробити рішення про внесення змін у протокол. 

 
Плаквеніл – що це?
Плаквеніл (гідроксихлорогін) – це антималярійний препарат, який належить до групи імунодепресантів. Він зменшує активність імунної системи.
Плаквеніл використовують для лікування артритів різної важкості, малярії, при хворобах шкіри та вовчанці.
 

Тести на виявлення коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Уляна Супрун Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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