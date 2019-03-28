Чому чоловік не хоче сексу та що робити жінці
Існує гидкий стереотип, що чоловік завжди готовий зайнятися сексом, а жінка, тим часом, зволікає. Але в реальному житті все інакше: часом жінка хоче, а чоловік – ні.
І тому існує безліч причин. Їх перерахувала сексолог Ольга Василенко.
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Причини відстуності сексуального бажання у чоловіків
1. Слабка статева конституція. Статева конституція це те, що дано нам від природи. Ми називаємо це темпераментом, лібідо, але суть одна. Кожен з нас хоче сексу у відповідності зі своєю статевою конституцією.
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2. Вік. Так, з віком чоловіки хочуть все менше і менше.
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3. Недосипання і втома. Якщо немає звички висипатися, чоловік вічно сонний, то і сексу хочеться менше або не хочеться зовсім. Все, чого хочется – лягти і заснути.
4. Харчування і спосіб життя. Коли він не дуже здоровий, це не може не відбитися на лібідо. Не будемо забувати і про зайву вагу, вона теж може змусити відмовитися від сексу
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5. Гормональний збій. Чоловікам теж потрібно ходити до ендокринолога. Часто після цього їм призначають терапію тестостероном при його низьких показниках і наявності сексуальних недуг
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6. Стреси, депресія, антидепресанти.
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7. Хвороби. Коли ми хворіємо, то всі сили йдуть на відновлення і тілу не до сексу
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8. Сублімація (перенаправлення енергії) в спорт, роботу, творчість.
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9. Відсутність мотивації на секс, образи на партнерку, сварки.
10. Страхи. Часто ці страхи викликають жінки, коли критикують секс з партнером.
11. Ну і не можна не сказати про реалізацію свого лібідо в ліжку з іншою жінкою.
Що робити жінці?
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