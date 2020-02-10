Чому деменцією частіше страждають жінки: перелік причин

Число хворих на деменцію стрімко зростає. Більшість хворих – жінки.

Подекуди кількість хворих жінок на деменцію перевищує число хворих гінекологічними захворюваннями. Зокрема, в американок старше 60 років хвороба Альцгеймера трапляється вдвічі частіше, ніж рак грудей. У багатьох країнах, як-от Англія або Австралія, деменція стала головною причиною смерті серед жінок, посунувши інфаркт на друге місце, пише BBC.

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Чому у жінок деменція зустрічається частіше

Жінки мають вищу тривалість життя

Однією з ймовірних причин гендерного розриву може бути вік. Адже, що старша людина, то вищий ризик розвитку хвороби Альцгеймера, а жінки зазвичай живуть довше, ніж чоловіки. Втім, останні дослідження свідчать, що старіння не обов'язково супроводжується деменцією.

Деякі фактори ризику захворювання є більш поширеними серед жінок. Це, приміром, депресія, яку пов'язують із початком хвороби Альцгеймера. Серед інших чинників – хірургічна менопауза та ускладнення вагітності.



Хірургічна менопауза може бути причиною розвитку деменції /Фото: Unsplash

Соціальний статус

Збільшити шанси розвитку деменції можуть і певні соціальні ролі.

Деякі дослідження показали, що догляд за хворою людиною є сам по собі чинником розвитку хвороби. Зокрема, у Великій Британії близько 60-70% безкоштовних доглядальниць працюють з хворими на деменцію.

Наразі хворобу Альцгеймера виявляють за допомогою двох токсичних білків, які накопичуються в мозку. Ці біомаркери не мають різниці у чоловіків та жінок. Але у жінок хвороба прогресує швидше.

Естроген

Виходить, що потрібно знайти біомаркери, специфічні саме для жінок. Важливо також встановити, чому у жінок хвороба розвивається швидше. Одне з припущень полягає в тому, що естроген захищає мозок жінки у молодості, але його переваги з віком знижуються.

Некоректна діагностика

Інші фахівці припускають, що жінки показують кращі результати на початкових тестах, що не дозволяє правильно оцінити тяжкість хвороби або взагалі визначити її на ранній стадії.

Якщо це так, діагностичні обстеження треба змінити таким чином, щоби вони відповідали нейропсихологічним генедерним відмінностям.

Ще однією проблемою є те, що в клінічних випробуваннях ліків проти хвороби Альцгеймера бере участь рівне число чоловіків і жінок, оскільки такі випробування дуже коштовні.

У порівнянні з іншими захворюваннями, дослідження деменції також не отримують достатнього фінансування.

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