Чому ми часом говоримо те, про що потім шкодуємо

Часто за "сказаним на автоматі" приховується те, що людина не хотіла б казати насправді, проте це може сильно вплинути на відносини з людьми.

Дослідники Чиказького університету провели 8 експериментів і поділилися трьома з них, повідомляє Medical Xpress.

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Під час першого дослідження фахівці виявили, що стривожені люди емоційно "пускаються берега" значно більше ні ж ті, які почуваються розслаблено.

Друге дослідження було присвячене поведінці онлайн-тролінгу. Воно показало, що люди з більшою ймовірністю видають себе, коли їх злять та порушують особисті кордони.



Найбільше люди сваряться під час стресу

Третє дослідження здивувало висновками, адже під час нього виявилось, що люди схильні виплеснути свої емоції та секрети після фізичних вправ.

Неправильне висловлювання в невідповідний момент може створити незручність, образу, пошкодити довіру між людьми. Політики та керівники, здається, роблять це постійно. Нам дійсно потрібно докласти додаткових зусиль, щоб контролювати те, що виходить з наших уст під час стресу,

– зазначив один з авторів дослідження доктор Брент Кокер.

Також він додав, що це може пояснити, чому більшість людей сваряться під час свят.

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