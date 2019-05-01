Чому не потрібно допомагати дитині робити домашні завдання

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Домашнє завдання
Домашнє завдання / pixabay.com

Школярі, яким батьки перевіряють домашні завдання, отримують оцінки нижчі за тих, хто все робить сам.

До такого висновку прийшли дослідники з Університету Ов'єдо (Іспанія). Вчені проаналізували успішність більш 26 000 школярів 13-14 років на контрольних в 2010 році.

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Також дослідники з'ясували, що 86% мам і 63% тат запитують у підлітків, що їм задали, а 61% і 47% відповідно перевіряють, чи всі уроки зроблені. Четверо з десяти батьків допомагають дітям вирішувати завдання і писати твори.

via GIPHY

Психологи виділили два підходи у вихованні: комунікативний і контролюючий. В основі першого – спілкування: батьки цікавляться, як у дитини справи в школі, про що розповідали на уроці, які у нього стосунки з однокласниками, але не про домашні завдання.

Другий підхід заснований на контролі: батьки питають у дитини, що задали, кажуть їй, що потрібно зробити, і перевіряють результат.

Самостійні школярі отримують в сумі на 20 балів (з огляду на десятибальну систему оцінки) більше, ніж учні, які звикли чекати допомоги. Відзначається, що другі відстають від перших приблизно на півріччя.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Освіта
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