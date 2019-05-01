Чому не потрібно допомагати дитині робити домашні завдання

Школярі, яким батьки перевіряють домашні завдання, отримують оцінки нижчі за тих, хто все робить сам.

До такого висновку прийшли дослідники з Університету Ов'єдо (Іспанія). Вчені проаналізували успішність більш 26 000 школярів 13-14 років на контрольних в 2010 році.

Читайте також: Жодних мультиків та гаджетів: у ВООЗ назвали формулу повноцінного розвитку дитини

Також дослідники з'ясували, що 86% мам і 63% тат запитують у підлітків, що їм задали, а 61% і 47% відповідно перевіряють, чи всі уроки зроблені. Четверо з десяти батьків допомагають дітям вирішувати завдання і писати твори.

Психологи виділили два підходи у вихованні: комунікативний і контролюючий. В основі першого – спілкування: батьки цікавляться, як у дитини справи в школі, про що розповідали на уроці, які у нього стосунки з однокласниками, але не про домашні завдання.

Другий підхід заснований на контролі: батьки питають у дитини, що задали, кажуть їй, що потрібно зробити, і перевіряють результат.

Самостійні школярі отримують в сумі на 20 балів (з огляду на десятибальну систему оцінки) більше, ніж учні, які звикли чекати допомоги. Відзначається, що другі відстають від перших приблизно на півріччя.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.