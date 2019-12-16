Чому профілактична госпіталізація, щоб "прокапатись" – маячня

В більшості випадків людям не потрібно "капатись" та лягати в лікарню для профілактики. Госпіталізація потрібна лише в гострий період захворювання.

Дійсно, є захворювання, які повинні лікуватися в стаціонарі, наприклад, інсульт. Але значна частина з тих, хто лягає в лікарню, не потребує госпіталізації, розповіла неврологиня Олена Гайворонська.

Також на тему: Міфи про масаж та коли його робити не можна

Чому госпіталізації варто уникати?

У лікарнях завжди присутній агресивна мікрофлора, яка стійка до антибіотиків. Пацієнт з хронічними захворюваннями – це пацієнт, менш стійкий до впливу інфекцій. Агресивна бактерія на ослаблений імунітет – ідеальне поєднання.

Одним з показників ефективності роботи охорони здоров'я у світі – число госпіталізацій. Чим менше тим краще. А одним з показників ефективності стаціонарного лікування є тривалість госпіталізації – теж чим менше, тим краще.



Українці занадто часто госпіталізуються \ unsplash.com

Тому в усьому світі намагаються скоротити кількість днів госпіталізації. Зараз після багатьох операцій виписують в цей же день або в найближчі кілька днів. Після хімієтерапії раку відразу ж відправляють додому.

В яких випадках даремно госпіталізують?

Неправильний діагноз

Під маскою вегето-судинної дистонії та остеохондрозу ховаються інші діагнози, наприклад, мігрень. Лікувати мігрень крапельницями 2 рази в рік – абсурд.

Недосконалість системи

Є план госпіталізації, якщо його не виконати, можна позбутися премії та навіть роботи. Також деякі комісії для видачі інвалідності вимагають періодичні госпіталізації.

Ілюзія ефективності

"Я зараз підлікуйсь в лікарні, це допоможе прочистити судини, уникнути інсульту та інфаркту". Ні, це так не працює. Турбота про судини – корекція тиску, глюкози, холестерину, нормалізація ваги, фізична активність.

Тривожні, депресивні та інші розлади

До психіатра я не піду, я ж не псих, тому краще "прокапатись". НІ! Ефекту плацебо вистачить на 3 місяці, і так 2 рази на рік, навесні та влітку. Замкнуте коло.

Неготовність нести відповідальність за своє здоров'я

Зниження зайвої ваги, фізична активність, раціональне харчування, відмова від куріння, гігієна сну, режим дня, пошук можливості для роботи з психотерапевтом – це складно. Але це все прямі завдання пацієнта. Не перекладайте відповідальність на лікаря.

Зазвичай пацієнтам неприємні розмови про те, що не в лікарні лежати треба, а сходити до психіатра або схуднути, і лікар, який озвучив це вголос, ризикує отримати скаргу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.