Чому сколіоз не можна набути, навіть якщо постійно горбитись

Сколіоз – вроджене захворювання. Його не можна спровокувати, навіть якщо спеціально горбиться або принципово носити важку сумку на одному плечі.

Хребет здорової людини схожий на пряму лінію. При сколіозі хребет відхиляється від прямої лінії. Якщо це станеться в попереку або в грудях, хребет буде схожий на букву "С", а якщо і там, і там – на букву "S".

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В Україні сколіоз вважають синонімом "неправильної постави" і люблять виправляти за допомогою масажу, фізіотерапії, лікувальної фізкультури та басейну. Однак якщо сколіоз справжній, це не спрацює.

Насправді сколіоз – не "злам" здорової спини, а ситуація, при якій хребет відразу росте нерівномірно. У 80% випадків хребет викривляється в дитинстві, найчастіше – в 10-14 років, коли люди ростуть особливо швидко. Чому це відбувається – ніхто не знає. Іноді сколіоз виникає у дітей з сімей, в яких ні у кого не було хвороби. Однак наявність батька, рідного брата або сестри зі сколіозом збільшує ризик розвитку захворювання.

Ні запобігти, ні спровокувати сколіоз не можливо, зате можна уповільнити його розвиток. Правда, спершу потрібно переконатися, що діагноз поставлений правильно, і сколіоз дійсно є.



Сколіоз найчастіше з'являється у дітей

Перевірити це досить просто. Відповідно до алгоритму, який пропонує Спілка вивчення сколіозу (SRS), лікар спочатку повинен оглянути пацієнта і вирішити, чи є у нього помітне викривлення хребта.

Якщо виникають підозри на сколіоз, лікар повинен направити пацієнта на рентген всього хребта, від шиї до таза. Без рентгенівського обстеження поставити діагноз "сколіоз" не можна.

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