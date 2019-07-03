Чому темніють зуби у дітей: причини

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Чому темніють зуби у дітей
Чому темніють зуби у дітей / bhopaldentalclinic.com

Багато батьків вважають, що за молочними зубами не потрібен особливий догляд на відміну від корінних, проте, це зовсім не так. За зубами необхідно стежити з раннього дитинства, інакше проблеми з зубами будуть протягом усього життя.

Стоматолог Юлія Селютіна зазначає: точну причину потемніння зубів може визначити лише лікар.

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Можливі причини потемніння зубів

1. Наліт

З'явитися він може:

  • від харчових барвників;
  • після прийому антибіотиків;
  • після прийому препаратів заліза;
  • через підвищений вміст заліза у водопровідній воді (навіть якщо ви її відфільтрували або використовуєте для приготування їжі);
  • через можливі проблеми зі шлунково-кишкового тракту.

2. Карієс

Зуби можуть потемніти через карієс
Зуби можуть потемніти через карієс​

3. Гіпоплазія молочних зубів

Це недорозвинення емалі, яке пов'язане з проблемами зі здоров'ям матері в перший триместр вагітності (якщо мова йде про молочних зубах) або дитини в перші три роки життя (якщо мова йде про постійні зуби).

4. Наслідки сріблення зубів

Цю методика лікування карієсу. На зуб наноситься спеціальний розчин з сріблом, його покриття має дезінфікуючу й антисептичні властивості. Але зуби від цього чорніють.

Тому якщо батьки помітили потемніння зубів у дитини, то не варто панікувати та звернутися до лікаря.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Стоматологія
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