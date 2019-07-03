Чому темніють зуби у дітей: причини
Багато батьків вважають, що за молочними зубами не потрібен особливий догляд на відміну від корінних, проте, це зовсім не так. За зубами необхідно стежити з раннього дитинства, інакше проблеми з зубами будуть протягом усього життя.
Стоматолог Юлія Селютіна зазначає: точну причину потемніння зубів може визначити лише лікар.
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Можливі причини потемніння зубів
1. Наліт
З'явитися він може:
- від харчових барвників;
- після прийому антибіотиків;
- після прийому препаратів заліза;
- через підвищений вміст заліза у водопровідній воді (навіть якщо ви її відфільтрували або використовуєте для приготування їжі);
- через можливі проблеми зі шлунково-кишкового тракту.
2. Карієс
Зуби можуть потемніти через карієс
3. Гіпоплазія молочних зубів
Це недорозвинення емалі, яке пов'язане з проблемами зі здоров'ям матері в перший триместр вагітності (якщо мова йде про молочних зубах) або дитини в перші три роки життя (якщо мова йде про постійні зуби).
4. Наслідки сріблення зубів
Цю методика лікування карієсу. На зуб наноситься спеціальний розчин з сріблом, його покриття має дезінфікуючу й антисептичні властивості. Але зуби від цього чорніють.
Тому якщо батьки помітили потемніння зубів у дитини, то не варто панікувати та звернутися до лікаря.
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