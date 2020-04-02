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Чому всі люди мають носити захисну маску: пояснення МОЗ

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МОЗ рекомендує усім носити маски / Getty Images

Міністерство охорони здоров'я України вкотре закликало усіх людей одягати захисну маску для запобігання поширенню коронавірусу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що маска не захищає людину від коронавірусу, бо це не засіб індивідуального захисту.

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Однак МОЗ наполегливо рекомендує не заходити у громадські місця без захисних масок.

Ми вас усіх розглядаємо вас як потенційно інфікованих. Коли є маска на обличчі, то виділення збудника зменшується і не досягає 1,5 метра. Збудник не може виділятися на більше, аніж 10 – 15 сантиметрів,
– наголосив Ляшко.

Таким чином у випадку, якщо людина вже заражена, але ще про це не знає, то ризик інфікувати інших – дуже малий.

Віктор Ляшко також звернув увагу на респіратори з клапанами видиху.

Вони захищають тільки вас, але не виконують функцію захисної маски. Клапан видиху швидко і якісно виділяє повітря, яке може містити збудник з інфекцією,
– пояснив головний санітарний лікар.

Зауважимо, що станом на ранок 2 квітня в Україні вже підтвердили 804 випадки захворювання на коронавірус, 20 – померло, 13 – одужали. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.

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Як використовувати маску під час епідемії / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я Коронавірус COVID-19 Лікування Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я
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