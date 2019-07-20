Чому з похмілля виникає сильне сексуальне бажання

Іноді після веселої ночі людей турбує сильний головний біль, спрага. Та попри це, деякі люди можуть відчувати сильний сексуальний потяг.

Причину цього явища пояснила секс-коуч Христина Янсон виданню Bild.

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Коли наступного ранку після веселої ночі люди все ще напідпитку секс у них особливо вдалий. Все тому, що партнери не можуть розслабитися, а от коли у них симптоми похмілля, то цієї проблеми не виникає – люди поводяться більш розкуто та емоційно.

Гарячий секс відволікає від нездужань й активізує кровообіг. Крім того, під час сексу виробляються гормони щастя, а після божевільної вечірки це особливо корисно,

– зазначає Христина Янсон.

Вона запевняє, що секс може зменшувати больові відчуття на майже 70%. Завдяки цьому заняття, виділяється гормон окситоцин, який сприяє міцному сну. А це зміцнює імунну систему людини.

Похмілля – симптоми Нестерпний головний біль пульсуючого характеру; Сухість у роті, печія, спрага; Серцебиття, порушення ритму серця; Підсилене виділення сечі, порушення випорожнення; Різке психічне сприйняття навколишнього середовища, тремтіння кінцівок і всього тіла, дратівливість; Почервоніння очей, чутливість до світла і шуму, втрата апетиту; Депресія, може охопити так звана "адреналінова туга" – почуття провини, відчуття, що напередодні зробив щось неналежне і неправильне.

Секс-коуч називає ще один позитивний момент сексу – він добре спалює калорії, які люди набирають після свят.

Проте Христина Янсон застерігає: не варто забувати і про засоби захисту (презервативи), інакше випадковий секс може закінчитися неприємними наслідками.

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