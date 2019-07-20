Чому з похмілля виникає сильне сексуальне бажання

12952 Читать новость на русском
Чому з похмілля виникає сильне сексуальне бажання
Чому з похмілля виникає сильне сексуальне бажання / gazetaprojekti.com

Іноді після веселої ночі людей турбує сильний головний біль, спрага. Та попри це, деякі люди можуть відчувати сильний сексуальний потяг.

Причину цього явища пояснила секс-коуч Христина Янсон виданню Bild.

Читайте також: Згода на секс: психолог пояснила, чому це потрібно робити

Коли наступного ранку після веселої ночі люди все ще напідпитку секс у них особливо вдалий. Все тому, що партнери не можуть розслабитися, а от коли у них симптоми похмілля, то цієї проблеми не виникає – люди поводяться більш розкуто та емоційно.

Гарячий секс відволікає від нездужань й активізує кровообіг. Крім того, під час сексу виробляються гормони щастя, а після божевільної вечірки це особливо корисно,
– зазначає Христина Янсон.

via GIPHY

Вона запевняє, що секс може зменшувати больові відчуття на майже 70%. Завдяки цьому заняття, виділяється гормон окситоцин, який сприяє міцному сну. А це зміцнює імунну систему людини.

 
Похмілля – симптоми
Нестерпний головний біль пульсуючого характеру;
Сухість у роті, печія, спрага;
Серцебиття, порушення ритму серця;
Підсилене виділення сечі, порушення випорожнення;
Різке психічне сприйняття навколишнього середовища, тремтіння кінцівок і всього тіла, дратівливість;
Почервоніння очей, чутливість до світла і шуму, втрата апетиту;
Депресія, може охопити так звана "адреналінова туга" – почуття провини, відчуття, що напередодні зробив щось неналежне і неправильне.

Секс-коуч називає ще один позитивний момент сексу – він добре спалює калорії, які люди набирають після свят.

Проте Христина Янсон застерігає: не варто забувати і про засоби захисту (презервативи), інакше випадковий секс може закінчитися неприємними наслідками.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня
9546
Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Секс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20 липня 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
7279
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
7821
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 15878
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2881
Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
6 липня 08:49 Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
Настя Сукач 4248
Новини
Більше новин
Залиште відгук