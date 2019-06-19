Дефіцит сексу: як налагодити своє статеве життя

Майже в будь-якому сучасному подружжю через різні причини (у чоловіків – це трудоголізм, перевтома, а у жінок – надмірна зайнятість домашнім господарством або вихованням дітей) рано чи пізно на порядок денний постає питання браку часу на секс.

Кожна окремо або в комплексі ці причини призводять до дефіциту часу на самих себе і на відносини в парі, в тому числі приводячи до сексуальної незадоволеності, розповів сексолог Олексій Вілков.

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Чому виникає дефіцит сексу?

Кількість сімейних пар, які відчувають дефіцит сексу, зростає – це актуальна проблема великого міста через надмірну зайнятість, хронічного стресу, щоденної перевтоми. Коли навіть часу на відпочинок і розслаблення не залишається, і зовсім не до сексу. Для нього сили потрібні й бажання, і особливий настрій, але ж зазвичай навіть поговорити щиро ніколи.



Люди займаються менше сексом через втому

Тому єдине, на що варто розраховувати в кінці дня – повноцінний або короткий сон, який замінює всі задоволення, але більшість тою чи іншою мірою позбавлені навіть цієї фізіологічної потреби.

Що робити?

Планування може бути досить корисним особливо для зайнятих людей, у яких розписана кожна хвилина, навіть якщо налаштуватися на заздалегідь підготовлену сексуальну зустріч буде досить важко, оскільки можна відчувати при цьому тривогу і невпевненість, що все пройде гладко.

Плюси. Резервується оптимальний час, і можна заздалегідь відкласти поточні турботи на потім, коли приходить очікування майбутньої події, і є можливість налаштуватися.

В такому випадку секс, швидше за все, відбудеться, але яка буде його якість – важко передбачити, тому важливо цінувати й задовольнятися тим, що є.

Мінуси. при плануванні секс втрачає спонтанність, може нівелюватися романтичний і чуттєвий компонент, але це вже більшою мірою залежить рівня довіри й інтимності.

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