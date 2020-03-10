Діагностування коронавірусу в Україні: у яких областях з'являться тест-системи

Україна очікує прибуття 50 тест-систем для діагностування нового виду коронавірусу. Однієї системи вистачит для дослідження ста зразків. У яких областях вони з'являться у найближчі терміни, розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

На брифінгу Ляшко повідомив, що на цьому тижні тест-системи передадуть в Дніпропетровську та Одеську області.

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Пізніше, за його словами, системи для виявлення коронавірусу мають з'явитися в Чернівцях, Львова та на Закарпатті.

"Буде передача тест-систем вже буквально на цьому тижні. Точно буде Дніпропетровська, Одеська область, в яких є обладнання. В подальшому будуть передаватись... Ми пріоритезуємо Чернівці, Закарпаття, Львівську область", – сказав Віктор Ляшко.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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