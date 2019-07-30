Щеплення від дифтерії: коли робити, види та побічна дія вакцинації

Через велику кількість невакцинованих людей в Україні існує загроза поширення захворювання серед населення.

Єдиний спосіб захиститися від дифтерії та запобігти розвитку небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих.

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Дифтерія – що це? Це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та призводить до запалення переважно слизових оболонок носогорла, загальної інтоксикації й ураження серцево-судинної та нервової систем.

Коли робити щеплення від дифтерії

Щодо дифтерії та правця імунітет зберігається лише на 10 років, тому лікарі радять робити ревакцинацію – повторне введення вакцини кожні 10 років. Тому якщо вам вкололи останню дозу в 16 років, а вам зараз 30, то це не означає, що у вас є імунітет від цих хвороб.

За календарем щеплень України вакцинація від дифтерії проводиться у 2-4-6-18 місяців, 6 років, 16 років і повторюєтьсякожні 10 років.

Крім того, у разі якщо вас раніше не вакцинували, то треба зробити як мінімум три щеплення вакциною АДП-М – спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя.

З вакцинацією від кашлюка, дифтерії та правця як і з іншими хворобами в українців ще не все гаразд, оскільки необхідного рівня серед дітей у 95% ще не досягнуто.



В Україні недостатній рівень вакцинації

Види вакцини проти дифтерії

АКДП (DTP) або АцКДС

Вакцина кашлюково-дифтерійно-правцева адсорбована (Diphtheria (дифтерія), Pertussis (коклюш), Тetanus (правець)).

Містить дифтерійний і правцевий анатоксини й коклюшні мікробні клітини. Іноді пишеться буква "ц", яка позначає, що компонент кашлюку у вакцині суцільноклітинний. Для дітей до 4 років.

АаКДП (DTаР)

Вакцина від дифтерії, правця та кашлюку, маленька "а" означає, що компонент кашлюку ацелюлярний (безклітинний), тобто в складі не ціла мікробна клітина, а її частини (антигени).

АаКДП (Tdap)

Вакцина від дифтерії, правця та кашлюку, але компонент кашлюку ацелюлярний, і містить зменшену дозу коклюшу та дифтерії. Для дітей і дорослих.

АДП (DT) – анатоксин дифтерійно-правцевий.

АДП-М (Td) – анатоксин дифтерійно-правцевий зі зменшеним вмістом антигенів (буква "М"). Для дорослих і підлітків.

АП (TT) – анатоксин правцевий (Tetanus Toxoid). Застосовується для екстреної профілактики правця, але краще використовувати АДП-М.

АД-М – зі зменшеним вмістом дифтерійного анатоксину. Може використовуватися для ревакцинаций, якщо раніше була введена АП при травмі.

Побічна дія вакцини від дифтерії

Як і будь-який лікарський препарат, вакцини можуть викликати реакції, проте ризик померти від дифтерії набагато вищий, ніж ризик серйозної реакції на вакцину. Серйозні реакції на вакцини вкрай рідкісні. Побічні ефекти, такі як болісні відчуття і припухлість в місці ін'єкції або невелике підвищення температури, це звичайне явище.

Ускладнення після щеплення АДП-М у дітей розвиваються дуже рідко. Як правило, їх частота не перевищує в середньому 2 випадки на 100 000 дітей. До ускладнень слід віднести такі стани, як:

- важкі алергічні реакції (анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк);

- менінгіт;

- енцефаліт;

- шок.

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