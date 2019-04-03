Діти дощу: як українцям відкинути стереотипи та що треба знати про людей з аутизмом

Напередодні, 2 квітня, у світі відзначили всесвітній день інформування про аутизм. Колір, що асоціюється з цим розладом – блакитний, тому дітей з аутизмом нерідко називають "дітьми дощу". Все найцікавіше про поширений розлад – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Що відомо про аутизм

Аутизм – певний розлад розвитку нервової системи. Внаслідок нього людина має труднощі з соціалізацією у суспільстві, а також спілкуванні та взаємодії з іншими людьми.

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Наразі вчені не встановили точних причин виникнення хвороби. Окремі дослідження доводять, що аутизм є генетичним захворюванням. Проте на його розвиток впливають: соціальні чинники, погана екологія, негативний вплив медикаментів тощо.

Про основні ознаки, що допоможуть виявити у дитини аутизм – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

На жаль, вилікувати людей з аутизмом нереально, але можна значно полегшити перебіг захворювання та їхнє життя.

Як допомогти людям з аутизмом

Лікарі та науковці наголосили, якщо суспільство навчиться взаємодіяти з дорослими й дітьми, які страждають на аутизм, тоді ці люди зможуть соціалізуватися, зайняти своє місце, жити щасливо і без обмежень.



Хлопчики страждають на аутизм у 3-4 рази частіше за дівчаток

Дослідження показали, що приблизно кожна сота дитина у світі народжується з аутизмом. Втім українське суспільство ще досі не може зруйнувати стереотипи та не завжди готове сприймати таких дітей. Хоча аутизм – це не вирок! Ба більше, люди з цією хворобою можуть ходити до школи, працювати, подорожувати, вивчати мови та жити в гармонії з оточуючими.

Міжнародний досвід

1. Україна.

Нині у Харкові працює унікальний центр, у якому вчать і розвивають малечу з інвалідністю. Там тридцятьох дітей вчать за спеціальною методикою АВА, яка включає розвивальні заняття та роботу з логопедом. А через малювання та музику "дітей дощу" вчать розмовляти та вести діалог.

Чим швидше ми зрозуміємо слабкі та сильні сторони таких дітей, тим більше шансів у них вести нормальний спосіб життя,

– сказала мама Андрія Віталія.

Її син має діагноз аутизм. Попри це він чудово вчиться у звичайній школі. І навіть випереджає багатьох однокласників у знанні англійської. Хлопчик малює, грає на синтезаторі та вже навчився пірнати з аквалангом. Також Андрій має помічника – тьютора. Це спеціально навчений викладач, який допомагає хлопцю соціалізуватися.



Тьютор допомагає дітям з аутизмом соціалізуватися

2. Польща.

Мати вихованиці центру Ірина Бабаченко зазначила, що у нашого сусіда існують спеціальні піцерії, або ж домашні кафе. Там люди з аутизмом працюють пекарями, офіціантами чи баристами.

3. Ізраїль.

Окрім спеціалізованих шкіл для "дітей дощу" в Ізраїлі людям з аутизмом дозволяють служити в армії. До слова, саме підрозділ, що складається з людей-аутистів визнали незамінним для армії Ізраїля. Адже вони здатні помічати найдрібніші деталі, запобігаючи смерті багатьох солдат.

Виявилося, що аутист здатний обробляти візуальну і текстову інформацію у кілька разів швидше, ніж людина, що не страждає захворюваннями аутичного спектра. Ця їх особливість виявилася незамінною в хайтек.



Підрозділ людей з аутизмом в армії Ізраїлю

Зрештою, діти з аутизмом ззовні нічим не відрізняються від інших. Лише трохи занурені в себе. Вони цілком можуть бути підприємцями чи науковцями. Їм просто треба трошки допомогти, зокрема і своїм адекватним ставленням до них.

Дивіться відео: як в Україні соціалізують дітей з аутизмом