Діти дощу: як українцям відкинути стереотипи та що треба знати про людей з аутизмом

151 Читать новость на русском
Що треба знати про людей з аутизмом
Що треба знати про людей з аутизмом / acc.cv.ua

Напередодні, 2 квітня, у світі відзначили всесвітній день інформування про аутизм. Колір, що асоціюється з цим розладом – блакитний, тому дітей з аутизмом нерідко називають "дітьми дощу". Все найцікавіше про поширений розлад – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Що відомо про аутизм

Аутизм – певний розлад розвитку нервової системи. Внаслідок нього людина має труднощі з соціалізацією у суспільстві, а також спілкуванні та взаємодії з іншими людьми.

Читайте також: Аутизм – не вирок: чим такі діти особливі та як себе поводити

Наразі вчені не встановили точних причин виникнення хвороби. Окремі дослідження доводять, що аутизм є генетичним захворюванням. Проте на його розвиток впливають: соціальні чинники, погана екологія, негативний вплив медикаментів тощо. 

Про основні ознаки, що допоможуть виявити у дитини аутизм – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

На жаль, вилікувати людей з аутизмом нереально, але можна значно полегшити перебіг захворювання та їхнє життя. 

Як допомогти людям з аутизмом

Лікарі та науковці наголосили, якщо суспільство навчиться взаємодіяти з дорослими й дітьми, які страждають на аутизм, тоді ці люди зможуть соціалізуватися, зайняти своє місце, жити щасливо і без обмежень. 

діти
Хлопчики страждають на аутизм у 3-4 рази частіше за дівчаток

Дослідження показали, що приблизно кожна сота дитина у світі народжується з аутизмом. Втім українське суспільство ще досі не може зруйнувати стереотипи та не завжди готове сприймати таких дітей. Хоча аутизм – це не вирок! Ба більше, люди з цією хворобою можуть ходити до школи, працювати, подорожувати, вивчати мови та жити в гармонії з оточуючими.

Міжнародний досвід

1. Україна.

Нині у Харкові працює унікальний центр, у якому вчать і розвивають малечу з інвалідністю. Там тридцятьох дітей вчать за спеціальною методикою АВА, яка включає розвивальні заняття та роботу з логопедом. А через малювання та музику "дітей дощу" вчать розмовляти та вести діалог.

Чим швидше ми зрозуміємо слабкі та сильні сторони таких дітей, тим більше шансів у них вести нормальний спосіб життя,
– сказала мама Андрія Віталія.

Її син має діагноз аутизм. Попри це він чудово вчиться у звичайній школі. І навіть випереджає багатьох однокласників у знанні англійської. Хлопчик малює, грає на синтезаторі та вже навчився пірнати з аквалангом. Також Андрій має помічника – тьютора. Це спеціально навчений викладач, який допомагає хлопцю соціалізуватися. 

тьютор
Тьютор допомагає дітям з аутизмом соціалізуватися

2. Польща.

Мати вихованиці центру Ірина Бабаченко зазначила, що у нашого сусіда існують спеціальні піцерії, або ж домашні кафе. Там люди з аутизмом працюють пекарями, офіціантами чи баристами. 

3. Ізраїль.

Окрім спеціалізованих шкіл для "дітей дощу" в Ізраїлі людям з аутизмом дозволяють служити в армії. До слова, саме підрозділ, що складається з людей-аутистів визнали незамінним для армії Ізраїля. Адже вони здатні помічати найдрібніші деталі, запобігаючи смерті багатьох солдат. 

Виявилося, що аутист здатний обробляти візуальну і текстову інформацію у кілька разів швидше, ніж людина, що не страждає захворюваннями аутичного спектра. Ця їх особливість виявилася незамінною в хайтек.

 Підрозділ людей з аутизмом в армії Ізраїлю
Підрозділ людей з аутизмом в армії Ізраїлю

Зрештою, діти з аутизмом ззовні нічим не відрізняються від інших. Лише трохи занурені в себе. Вони цілком можуть бути підприємцями чи науковцями. Їм просто треба трошки допомогти, зокрема і своїм адекватним ставленням до них.

Дивіться відео: як в Україні соціалізують дітей з аутизмом

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Представник ФФУ знову відвідає штаб-квартиру УЄФА по справі Мораеса
сьогодні
6250
Теги: Новини України Здоров'я Діти і неповнолітні Новини Польщі Діти дослідження Новини Ізраїля
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
2 квітня 10:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 4887
Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
1 квітня 21:41 Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
Олександр Бевза 4012
Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
31 березня 17:41 Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
Олександр Бевза 4678
Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
31 березня 10:30 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
Олександр Бевза 1173
Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
28 березня 21:41 Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
2301
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук