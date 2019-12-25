Діти з інвалідністю проходитимуть реабілітацію у роботокостюмах

Для Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю придбали роботокостюм, який дає можливість відновлювати функції руху.

Екзоскелет виготовлений у Канаді підсилює фізичні можливості, йдеться на сайті КМДА.

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Роботокостюм допомагає дітям із 4-им або 5-им рівнями рухових порушень відновлювати рухи.

Наразі у Києві понад 600 таких дітей, які пересуваються на інвалідних візках.



У Києві придбали унікальний роботокостюм/Фото:КМДА

Екзоскелет підсилює фізичні людські можливості та застосовує принципи робототехніки і біомеханіки, а не повністю автоматизує процеси, виключаючи людини з робочого процесу, подібно до того, як це роблять автономні системи.