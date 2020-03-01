"Досить купувати маски": головний лікар США закликав до іншої профілактики коронавірусу

Головний лікар Сполучених Штатів і хірург Джером Адамс звернувся до американців, які купують медичні маски, аби вберегтися від китайського коронавірусу. Він закликав припинити купувати маски для профілактики інфікування Covid-19.

Маски не ефективні для запобігання інфікуванню китайським вірусом, а от їх нестача може стати небезпекою для медичних працівників, пояснив Джером Адамс у своєму твіттері.

Важливо: Жінка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні окупованого Криму: ймовірно, у Ростов

"Це може серйозним чином перешкодити роботі лікарів, які не зможуть нормально працювати й доглядати за пацієнтами без них (масок, – 24 канал). Це наражає на небезпеку їх і решту населення", – наголосив лікар.

Він додав, що кращою профілактикою інфікування коронавірусом є:

Миття рук.

Уникнення місць з великого скупчення людей.

Водночас лікар рекомендує зробити щеплення від грипу, щоб не навантажувати й без того зайнятих медиків ще й проблемами цієї хвороби.

Seriously people- STOP BUYING MASKS!



They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

https://t.co/UxZRwxxKL9 — U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) February 29, 2020

Важливо! МОЗ, керуючись протоколом ВООЗ, рекомендує застосовувати не маски для захисту, а респіратори N95 або FFP2 при контакті з людьми, які ймовірно заражені коронавірусом нового типу. Але навіть вони не дають 100% гарантії від зараження коронавірусом. Краще зосередитися на власній гігієні та виконувати рекомендації ВООЗ.

Рекомендації ВООЗ щодо профілактики хвороби

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.



ВООЗ рекомендує застосовувати не маски для захисту, а респіратори N95 або FFP2 / Фото: Unsplash

Все, що треба знати про коронавірус

Інфекцію вперше виявили в місті Ухань, ймовірно, саме там вона й зародилася.

У більшості країн проводиться скринінг температури у прибулих туристів, а деякі країни взагалі закрили транспортне сполучення з Китаєм.

Коронавірус 2019-nCoV підтвердили у чотирьох українців, одна з них одужала. Усі вони є членами екіпажу судна Diamond Princess. В Україні жоден випадок захворювання не підтвердився.

Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 978 осіб. Загальна кількість інфікованих – 86 983 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 42 139 людей.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.