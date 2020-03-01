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"Досить купувати маски": головний лікар США закликав до іншої профілактики коронавірусу

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Головний лікар США розповів про профілактику коронавірусу / unsplash.com

Головний лікар Сполучених Штатів і хірург Джером Адамс звернувся до американців, які купують медичні маски, аби вберегтися від китайського коронавірусу. Він закликав припинити купувати маски для профілактики інфікування Covid-19.

Маски не ефективні для запобігання інфікуванню китайським вірусом, а от їх нестача може стати небезпекою для медичних працівників, пояснив Джером Адамс у своєму твіттері. 

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"Це може серйозним чином перешкодити роботі лікарів, які не зможуть нормально працювати й доглядати за пацієнтами без них (масок, – 24 канал). Це наражає на небезпеку їх і решту населення", – наголосив лікар.

Він додав, що кращою профілактикою інфікування коронавірусом є:

  • Миття рук.
  • Уникнення місць з великого скупчення людей.

Водночас лікар рекомендує зробити щеплення від грипу, щоб не навантажувати й без того зайнятих медиків ще й проблемами цієї хвороби.

Важливо! МОЗ, керуючись протоколом ВООЗ, рекомендує застосовувати не маски для захисту, а респіратори N95 або FFP2 при контакті з людьми, які ймовірно заражені коронавірусом нового типу. Але навіть вони не дають 100% гарантії від зараження коронавірусом. Краще зосередитися на власній гігієні та виконувати рекомендації ВООЗ.

Рекомендації ВООЗ щодо профілактики хвороби

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

Коронавірус респіратор
ВООЗ рекомендує застосовувати не маски для захисту, а респіратори N95 або FFP2 / Фото: Unsplash

Все, що треба знати про коронавірус

  • Інфекцію вперше виявили в місті Ухань, ймовірно, саме там вона й зародилася.
  • У більшості країн проводиться скринінг температури у прибулих туристів, а деякі країни взагалі закрили транспортне сполучення з Китаєм.
  • Коронавірус 2019-nCoV підтвердили у чотирьох українців, одна з них одужала. Усі вони є членами екіпажу судна Diamond Princess. В Україні жоден випадок захворювання не підтвердився.
  • Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 978 осіб. Загальна кількість інфікованих – 86 983 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 42 139 людей.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Альона Захарова
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини США Здоров'я Лікування Новини Здоров'я ВООЗ Китай Транспорт
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