Двоє з п'ятнадцяти хворих на коронавірус пацієнтів, яких головлікар відпустив додому, померли

У Кривому розі померли двоє з 15 пацієнтів, яких самовільно вирішила виписати головлікарка міської лікарні № 4. У пацієнтів були підтверджені діагнози COVID-19. Наразі в лікарні працює спеціальна комісія, яка дасть оцінку діям керівництва закладу.

Про смерть двох пацієнтів повідомили у пресслужбі Дніпропетровської облдержадміністрації, пише Радіо Свобода.

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Провину головлікаря наразі не довели, у її діях, за словами голови Дніпропетровської ОДА Святослава Олійника, "була логіка".

Все слід ретельно дослідити, є ситуації, з якими наші лікарі стикаються вперше. Відправляючи людей без симптомів на самоізоляцію додому, лікарка очевидно хотіла вберегти інших пацієнтів від зараження,

– повідомив Олійник.

Те, правильним було таке рішення чи ні, з'ясує спеціальна комісія, яка працює у медзакладі.

Наразі головну лікарку лікарні Людмилу Мірянову тимчасово усунули від роботи.

Як відбулося зараження: чому інфікувалися люди

Він також розповів, що у терапевтичному відділенні неінфекційної лікарні померла жінка, в якої посмертно діагностували COVID-19.

Епідеміологи встановили контактних осіб, зокрема з'ясували, що серед них є лікарі, які спілкувалися з іншими пацієнтами.

Тепер в лікарні протестують максимальну кількість медпрацівників.

Що відомо про "самовільну виписку" 15 пацієнтів у Кривому Розі? 29 квітня шість медпрацівників та 21 пацієнт перебували на самоізоляції в четвертій міській Криворізькій лікарні. Вони заразилися від однієї жінки у якої, попередньо виявили коронавірус. Згодом п'ятьох пацієнтів перевели на лікування до інфекційної лікарні, одного пацієнта – до сьомої лікарні, а решту 15 хворих, яким вже встановили діагноз коронавірус, лікарка відпустила на амбулаторне лікування.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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