Експрес-тест тричі не показав коронавірус у чоловіка з підтверженим діагнозом
У Чернігівській області в чоловіка хворого на COVID-19 експрес-тести тричі показували негативний результат.
Про це повідомив директор Ніжинської центральної районної лікарні Олександр Костирко, пише видання "UA: Чернігів".
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Житель Носівки захворів 25 березня, і був госпіталізований 3 квітня у Ніжині. Лабораторне підтвердження наявності коронавірусу у чоловіка прийшло 8 квітня. Однак експрес-тест не виявили COVID-19.
"Провели тестування. Тестування негативне. Нам повідомили, що двічі робили тестування в Носовці. Також ці тести були негативні. Він лікувався, я так зрозумів, в центрі первинної медико-санітарної допомоги в Носовці. Є двостороннє запалення. Призначений йому патогенетичне лікування. В принципі, йому не гірше. Без кисневої підтримки. Загальний стан - середньої тяжкості", – сказав Костирко.
Станом на 9 квітня в Україні підтверджені 1892 випадку коронавірусу, з них 57 – летальних. 45 хворим вдалося одужати.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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