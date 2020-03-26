Експрес-тести на коронавірус "обманули" двох одеситів: хворих відпустили додому

Станом на 26 березня коронавірус підтвердили у 196 українців, з яких п'ятеро одеситів. Цікавою виявилася історія двох мешканців "Південної Пальміри", у яких експрес-тести показали, що ті здорові, тож їх навіть відправили додому.

Перший з них повернувся з хворобою з Австрії в Україну ще 13 березня, пише видання "Думская".

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Оскільки чоловік недобре почувався, одразу ж після повернення звернувся до лікарів. У нього виявили пневмонію, але тестів тоді ще не було. Тоді одесит самоізолювався.

Згодом він пройшов експрес-тест, який показав негативний результат. Лише через тиждень після лабораторного аналізу стало відомо, що у чоловіка таки є коронавірус. Біда у тому, що він припинив режим самоізоляції, коли експрес-тест показав негативний результат.

Про другий випадок теж пише видання "Думская". Тут історія дуже схожа: чоловік 16 березня повернувся з Німеччини, але експрес-тест показав йому, що він здоровий.

Уже 17 березня йому стало зле, тож дружина викликала швидку. Чоловіка привезли в інфекційне відділення лікарні, але експрес-тести показали негативний результат.

Лікар попросив його підписати відмову від госпіталізації та самоізолюватися. Згодом 26 березня чоловікові знову стало гірше, він поїхав до лікарні, а там йому і повідомили, що прийшли остаточні результати тестів з Києва.

Що відомо про коронавірус в Україні?За даними МОЗ, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків захворювання на коронавірус. З них 6 людей померли, і лише 1 людина вилікувалася.



Цікаво, що того ж дня у Чернівцях повідомили, що окрім першого вилікуваного 26 березня одужали ще троє людей.



Симптоми захворювання на коронавірус / інфографіка 24 каналу