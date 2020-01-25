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Епідемія коронавірусу: найвищий рівень загрози оголосили для 1,17 млрд осіб

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Коронавірус з Китаю / Reuters

У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV.

Спеціальні заходи охопили 1,17 млрд громадян Китаю. Останніми найвищий рівень загрози оголосили північно-східна провінція Ляонін з населенням 43,59 млн осіб і північно-західна Ганьсу з 26,37 млн осіб, повідомило Центральне телебачення Китаю.

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В Державному комітеті у справах охорони здоров'я Китаю уточнили, що кількість летальних випадків зросла до 41, а кількість тих, хто заразився, збільшилася до 1287, стан 237 з них оцінюється як тяжкий.

У тісному контакті з пацієнтами перебували 15 197 осіб, з них 1230 вже пройшли перевірку, 13 967 перебувають під медичним наглядом.

За даними порталу, що веде цілодобовий моніторинг ситуації, загалом кількість підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаної новим типом коронавірусу, досягла 1330.

Заходи, які запроваджують в Китаї

У Китаї туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у зв'язку зі спалахом нового коронавірусу 2019-nCoV.

Крім того, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинять рух автобусів, щоб запобігати поширенню коронавірусу. До цього влада Китаю закрила доступ в Ухань. Так, у місті припинили роботу метро, вокзал і аеропорт, міжміським автобусам заборонили проїзд через нього. Тепер щоб покинути місто, необхідно мати спеціальний пропуск.


Небезпечний вірус стрімко поширюється світом/Фото:Reuters

Чим небезпечний коронавірус 

  • У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає. 
  • Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії та США.
  • Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.
  • Відомо, що китайським лікарям вже вдалося вилікувати 36 пацієнтів від смертельного виду коронавірусу.
  • Також підтвердили перший випадок смерті медичного працівника внаслідок інфікування вірусом.

 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Китай Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Пневмонія в Китаї 2020
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