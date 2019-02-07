Епідемія триває: у січні на кір захворіла шокуюча кількість українців

69 Читать новость на русском
В Україні за січень на кір захворіли 15 тисяч осіб
В Україні за січень на кір захворіли 15 тисяч осіб / Фото з відкритих джерел

Українці продовжують масово хворіти на кір. Лише за січень у 15 тисяч осіб виявили симптоми цього небезпечного, вірусного захворювання.

В Україні триває епідемія кору, переконана голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

Читайте також: Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

"Чому в Україні не введено епідемію кору? Її у нас не оголошено, тому що це має зробити той, кого немає. Ця посада називається головний лікар – санітарний епідеміолог. Цього лікаря немає. Бо немає міністра", – наголосила вона.

 
Кір - що це?
Це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

Наразі причиною епідемії кору в Україні є не один фактор, головним з яких виступає скасування приходу сімейного лікаря додому до хворих.

Люди, які мають температуру 38,5 і 39 градусів, їдуть у метро, в автобусі, трамваї до сімейного лікаря. Дорогою вони заражають інших людей на кір. Те, що скасували прихід сімейного лікаря додому – це одна з причин того, що сьогодні не можуть подолати цю епідемію. Лише за січень захворіли 15 тисяч осіб. Інфекціоністи кричать: "Караул", нікуди класти до лікарень людей,
– додала Богомолець.

Симптоми та як вберегтись від кору, дивіться у відео:

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
сьогодні
147941
Теги: Здоров'я Медицина Здорове життя Лікування Кір Ольга Богомолець Інфекція
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
сьогодні 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 975
Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
6 лютого 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
1293
Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
5 лютого 16:20 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
Оксана Вербіцька 7568
Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
5 лютого 14:04 Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
1335
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
5 лютого 13:21 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
25566
Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
4 лютого 18:30 Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
Олександр Бевза 977
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук