Епідемія триває: у січні на кір захворіла шокуюча кількість українців

Українці продовжують масово хворіти на кір. Лише за січень у 15 тисяч осіб виявили симптоми цього небезпечного, вірусного захворювання.

В Україні триває епідемія кору, переконана голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

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"Чому в Україні не введено епідемію кору? Її у нас не оголошено, тому що це має зробити той, кого немає. Ця посада називається головний лікар – санітарний епідеміолог. Цього лікаря немає. Бо немає міністра", – наголосила вона.

Кір - що це? Це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

Наразі причиною епідемії кору в Україні є не один фактор, головним з яких виступає скасування приходу сімейного лікаря додому до хворих.

Люди, які мають температуру 38,5 і 39 градусів, їдуть у метро, в автобусі, трамваї до сімейного лікаря. Дорогою вони заражають інших людей на кір. Те, що скасували прихід сімейного лікаря додому – це одна з причин того, що сьогодні не можуть подолати цю епідемію. Лише за січень захворіли 15 тисяч осіб. Інфекціоністи кричать: "Караул", нікуди класти до лікарень людей,

– додала Богомолець.

Симптоми та як вберегтись від кору, дивіться у відео:

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