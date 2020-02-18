Евакуація українців з Китаю: перевізник повідомив деталі рейсу

Авіакомпанія, яка буде здійснювати евакуацію українців з Уханю, повідомила про готовність до рейсу та розповіла, коли літак повернеться в Україну.

Про деталі перельоту розповів Євгеній Хайнацький, генеральний директор авіакомпанії SkyUp Airlines під час брифінгу щодо евакуації українців та інших громадян інших держав із КНР через розповсюдження коронавірусу.

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Евакуацію буде здійснено за стандартами ВООЗ. Авіакомпанія SkyUP повідомила про готовність до виконання рейсу.

Компанія SkyUP готова до виконання рейсу. Це наш громадський обов’язок. Ми виконали усі підготовчі заходи, в літаку буде спеціальне обслуговування, в процесі виконання рейсу буде максимально відділений екіпаж від пасажирів, але пасажири будуть забезпечені усім необхідним,

– розповів Євгеній Хайнацький.

В Китай вирушать три екіпажі, тобто 17 бортпровідників. Літак вночі виконає рейс через місто Алмати та повернеться в Україну 20 лютого близько 8.00 ранку.

Як відбуватиметься евакуація

Усіх евакуйованих зобов'яжуть підписати згоду на карантин. Перед вильотом пасажири пройдуть обов'язковий медичний контроль і якщо виявиться, що в когось температура перевищує 37,2, його на літак не пустять.

До карантинної зони доставлять близько 100 осіб, включно з членами екіпажу літака, медиками, рятувальниками, митниками та прикордонниками, які супроводжуватимуть та обслуговуватимуть евакуйованих українців.

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