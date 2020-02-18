24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Евакуація українців з Китаю: перевізник повідомив деталі рейсу

34
Евакуацію українців з Китаю здійснить авіакомпанія SkyUp

Авіакомпанія, яка буде здійснювати евакуацію українців з Уханю, повідомила про готовність до рейсу та розповіла, коли літак повернеться в Україну.

Про деталі перельоту розповів Євгеній Хайнацький, генеральний директор авіакомпанії SkyUp Airlines під час брифінгу щодо евакуації українців та інших громадян інших держав із КНР через розповсюдження коронавірусу.

Читайте також: Евакуація українців з Китаю: що наразі відомо

Евакуацію буде здійснено за стандартами ВООЗ. Авіакомпанія SkyUP повідомила про готовність до виконання рейсу. 

Компанія SkyUP готова до виконання рейсу. Це наш громадський обов’язок. Ми виконали усі підготовчі заходи, в літаку буде спеціальне обслуговування, в процесі виконання рейсу буде максимально відділений екіпаж від пасажирів, але пасажири будуть забезпечені усім необхідним,
– розповів Євгеній Хайнацький.

В Китай вирушать три екіпажі, тобто 17 бортпровідників. Літак вночі виконає рейс через місто Алмати та повернеться в Україну 20 лютого близько 8.00 ранку. 

Як відбуватиметься евакуація

Усіх евакуйованих зобов'яжуть підписати згоду на карантин. Перед вильотом пасажири пройдуть обов'язковий медичний контроль і якщо виявиться, що в когось температура перевищує 37,2, його на літак не пустять.

До карантинної зони доставлять близько 100 осіб, включно з членами екіпажу літака, медиками, рятувальниками, митниками та прикордонниками, які супроводжуватимуть та обслуговуватимуть евакуйованих українців.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Росія скликає Радбез ООН через Україну: про що говоритимуть
сьогодні
5833
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус 2020 Здоров'я Медицина SkyUp Міністерство охорони здоров’я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
1018
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 2795
13 лютого 20:20 1 квітня – лише переломний момент у реформі медицини, – інтерв'ю Скалецької
Альона Чернецька 2517
13 лютого 19:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 15071
12 лютого 19:01 Чи готова Україна до боротьби з коронавірусом: ексклюзивне інтерв'ю зі Скалецькою
Альона Чернецька 2368
Новини
Більше новин
Залиште відгук