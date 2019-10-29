В Україні заборонили антибіотик

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В Україні заборонили Евроцефтаз - заборона ліків
Євроцефтаз заборонили / unsplash.com

В Україні заборонили антибактеріальний препарат Євроцефтаз усіх серій. Підставою стало негативні висновки про якість ввезеного лікарського засобу

Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Мова йде про препарат Євроцефтаз, порошок для ін'єкцій, 1 флакон з порошком в коробці, серій Е27919001, Е27919003, Е27919002, виробництва Свісс Парентералз, Індія.

В Україні заборонили Євроцетаз
В Україні заборонили Євроцефтаз

Євроцефтаз застосовують для лікування:

  • інфекції дихальних шляхів, особливо пневмонія, а також інфекції ЛОР-органів;
  • інфекції органів черевної порожнини (перитоніт, інфекції жовчовивідних шляхів і шлунково-кишкового тракту);
  • інфекції сечовивідних шляхів;
  • інфекції статевих органів, включаючи гонорею;
  • сепсис;
  • інфекції кісток, суглобів, м'яких тканин, шкіри, а також ранові інфекції;
  • інфекції у хворих з ослабленим імунним захистом;
  • менінгіт;
  • дисемінований бореліоз Лайма (ранні та пізні стадії захворювання).

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Ліки Лікування
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