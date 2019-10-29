В Україні заборонили антибіотик
В Україні заборонили антибактеріальний препарат Євроцефтаз усіх серій. Підставою стало негативні висновки про якість ввезеного лікарського засобу
Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
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Мова йде про препарат Євроцефтаз, порошок для ін'єкцій, 1 флакон з порошком в коробці, серій Е27919001, Е27919003, Е27919002, виробництва Свісс Парентералз, Індія.
В Україні заборонили Євроцефтаз
Євроцефтаз застосовують для лікування:
- інфекції дихальних шляхів, особливо пневмонія, а також інфекції ЛОР-органів;
- інфекції органів черевної порожнини (перитоніт, інфекції жовчовивідних шляхів і шлунково-кишкового тракту);
- інфекції сечовивідних шляхів;
- інфекції статевих органів, включаючи гонорею;
- сепсис;
- інфекції кісток, суглобів, м'яких тканин, шкіри, а також ранові інфекції;
- інфекції у хворих з ослабленим імунним захистом;
- менінгіт;
- дисемінований бореліоз Лайма (ранні та пізні стадії захворювання).
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