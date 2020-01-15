Невідома пневмонія в Китаї: все про вірус, який вже забрав життя чоловіка

У Китаї зафіксували спалах пневмонії з невідомим збудником. Наразі від вірусу помер чоловік, всього зареєстровано 44 випадків захворювання, у 11 людей стан тяжкий. Що являє собою новий вірус, які симптоми цієї пневмонії та чи є сенс говорити про початок епідемії.

Фахівці пояснюють, що причиною спалаху пневмонії міг стати штам коронавірусу, пише Meduza. Саме його діагностували у 41 пацієнта в Китаї. Захворювання також зафіксували за межами Китаю, в Таїланді.

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Що відомо про коронавірус

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), ризик передачі вірусу від людини до людини досі був малоймовірним. Коронавірусом заражаються в основному тварини. Багато випадків зараження вірусом були пов'язані з рибним ринком в Ухані.

Коронавірус – що це? Це рід вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Коронавіруси можуть призводити до серйозних пневмоній, зокрема до атипової пневмонії – це важкий гострий респіраторний синдром. Його спалах відбувся у 2002-2003 роках в Китаї. Смертність склала 10% хворих.

Як розпізнати пневмонію

Ознаки звичайної пневмонії. У хворого може бути гарячка, іноді людям важко дихати, а на рентгенограмі помітно зміни в легенях. Специфічного лікування, яке було б спрямоване саме на коронавірус, немає. Пацієнти отримують лише симптоматичну та підтримувальну терапію.

Чи слід боятися нової епідемії

Поки немає достатньо підстав стверджувати, що вірус передається від людини до людини.

Також фахівці запевняють, що ринок морепродуктів закрили 1 січня 2020 року. Відтак, з 3 січня нових пацієнтів з пневмонією, викликаних коронавірусами, не виявлено. У медичних працівників, які надавали допомогу пацієнтам з пневмонією, теж поки не виявили підозрілих симптомів.



З 3-го січня нових спалахів захворювання не було/Фото: Unsplash

Які рекомендації ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я запевняє, що поспішати обмежувати поїздки в Китай не варто. Достатньо дотримуватися звичайних правил профілактики інфекцій: регулярно мити руки, готувати м'ясо та яйця в належних умовах та температурах. При наявності підозрілих симптомів, звертатися до сімейного лікаря.

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