Хламідіоз: факти про найпоширенішу хворобу, що передається статевим шляхом

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щороку фіксують 131 мільйон випадків захворювання на хламідіоз. Ця недуга є своєрідним рекордсменом серед статевих інфекцій. На другому місці після неї – гонорея, а трійку замикає сифіліс.

Шляхи зараження та симптоми хламідіозу

Хламідіоз – це бактеріальна інфекція. Хламідія є внутрішнім паразитом клітин еукаріотів. Чому паразитом? Бо енергію для руху людським організмом бактерія не створює сама, а позичає в клітини.

До теми: Що таке коронавірус та чи загрожує він людству

Під мікроскопом ці крихітки схожі на родзинки, але замість гастрономічного задоволення приносять лише біди на сексуальному фронті.

Хламідіозом можна захворіти через: – незахищений вагінальний, анальний або оральний секс;

– спільне використання секс-іграшок;

– контактування з геніталіями партнера;

– потрапляння в очі інфікованого матеріалу;

– подряпину від інфікованої тварини;

– може передаватися від матері до дитини під час пологів.

Інкубаційний період хламідіозу складає від тижня до 30 днів. Але дуже часто він може бути непомітним. Найчастіше відсутність жодних ознак трапляється у жінок. Наприклад, якщо 100 жінок заразяться хламідіями, то 75 з них не помічатимуть жодних змін, а 25 – згодом відчують дискомфорті в організмі.



Найчастіше відсутність жодних ознак хламідіозу трапляється у жінок

Хламідіоз – симптоми: – біль при сечовипусканні;

– незвичні виділення зі статевих органів;

– у жінок: біль у животі, кровотеча після сексу;

– у чоловіків: біль і набряк яєчок.

Як розпізнати хламідіоз, якщо він не викликає цих симптомів? Аби поставити діагноз та встановити, яке венеричне захворювання підхопив пацієнт, лікарі використовують спеціальні лабораторні тести. Ознаки хламідіозу трохи схожі зі симптомами гонореї. Плутанину можуть спричинити болючі позиви до сечовипускання або ж виділення зі статевих органів.

Чоловіки і жінки також можуть заразитися хламідіозом прямої кишки. Це відбувається при рецептивному анальному сексі, чи шляхом поширення з іншого зараженого місця. Небезпека пов'язана і з ускладненнями, які недуга викликає.



Які ускладнення викликає хвороба

Історія хвороби

Вперше хламідію ідентифікували двоє вчених: чеський паразитолог Станіслав фон Провазек і німецький радіолог Людвіг Гальбершедтер. Вони й описали, яким чином недуга проявляє себе в організмі орангутанга. Так, хвороба передається не лише серед людей, а й від тварини до тварини чи до людини.

Хламідія – підступний та єхидний мікроорганізм. Існує ще недуга, яка зветься "хворобою котячої подряпини" – коли людину дряпає інфікований кіт. З незначної, здавалося б, ранки може з'явитися ураження печінки, головного мозку, запалення лімфатичних вузлів. Власне, цей збудник належить до хламідій. Підхопити хитру бактерію можна й від птахів: хвороба називається орнітозом, а її характеристики – ураження дихальної системи та інтоксикація.



Людина може заразитися від інфікованої тварини

А ось у глобальних масштабах недуга прийшла вже у ХХІ столітті через ліжко. Воно й не дивно: адже секс у нашому столітті ще й суттєво "помолодшав". За даними дослідження дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, середній вік початку статевого життя серед респондентів становить 14 років у хлопчиків і 15 – у дівчаток. Але варто пам'ятати: з помолодшанням статевих стосунків – молодшають й інфекції, що передаються статевим шляхом.



Найбільш розповсюджені хвороби, що передаються статевим шляхом

Профілактика та лікування

Для того, аби вберегтися від недуги потрібно користуватися засобами контрацепції. Якщо ж з'являються перші ознаки хвороби – варто негайно ж звернутися до лікаря. Бо запущений хламідіоз може призвести й до "багів" репродуктивної системи. Зазвичай хламідіоз лікують курсом антибіотиків.

Про найпоширенішу хворобу, що передається статевим шляхом і не має симптомів – читайте тут.