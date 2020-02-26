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Як лікувати цистит, який часто повертається

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Що робити, якщо цистит повертається знову і знову / lamyra.by

Американська урологічна асоціація відновила у 2019 році рекомендації з лікування повторювальних неускладнених інфекцій нижніх сечових шляхів – циститів.

Цистит, який часто повторюється вважається такий, що з'являється двічі на пів року, або тричі на рік. 

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Як лікувати хронічний цистит

  • Для встановлення діагнозу потрібне культуральне підтвердження (посів сечі, який здали на піку симптомів, ред. Здоров'я 24).
  • Якщо є підозра на забруднення зразка сечі – потрібно повторний аналіз. Навіть отримання сечі методом катетеризації (катетером) сечового міхура (актуально для жінок з опущеними тазовими органами, вагітних і дітей, які не навчені до туалету, ред. Здоров'я 24).
  • Цистоскопія не має виконуватися часто у пацієнтів з частими циститами.

Лікування частих циститів має свої особливості
Лікування частих циститів має свої особливості / weclinica.ua

 
Цистит – симптоми
  • часті сечовипускання,
  • біль при сечовипусканні,
  • біль в попереку і внизу живота,
  • зміна кольору сечі,
  • поява у сечі сторонніх домішок,
  • підвищення температури тіла.
  • Загальний аналіз сечі, посів сечі у пацієнтів з частими циститами, поза загострення циститу здавати не потрібно (лікування, коли немає циститу, не збільшує час між рецидивами).
  • Не потрібно призначати антибактеріальні препарати  пацієнтам, в яких немає симптомів циститу, але є бактерії в сечі.
  • Лікування кожного епізоду циститу має починатися з препаратів 1 лінії (нітрофурантоїн, триметоприм-сульфаметоксазол, фосфоміцин) коротким курсом – не більше 7 днів.
  • Для профілактики рецидивів можна використовувати препарати з журавлиною.
  • Після закінчення лікування не потрібно здавати повторні аналізи сечі і посів сечі, якщо терапія вплинула на симптоми.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Жіноче здоров’я Профілактика захворювань
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