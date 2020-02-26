Як лікувати цистит, який часто повертається

Американська урологічна асоціація відновила у 2019 році рекомендації з лікування повторювальних неускладнених інфекцій нижніх сечових шляхів – циститів.

Цистит, який часто повторюється вважається такий, що з'являється двічі на пів року, або тричі на рік.

Також на тему: Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення

Як лікувати хронічний цистит

Для встановлення діагнозу потрібне культуральне підтвердження (посів сечі, який здали на піку симптомів, ред. Здоров'я 24).

Якщо є підозра на забруднення зразка сечі – потрібно повторний аналіз. Навіть отримання сечі методом катетеризації (катетером) сечового міхура (актуально для жінок з опущеними тазовими органами, вагітних і дітей, які не навчені до туалету, ред. Здоров'я 24).

Цистоскопія не має виконуватися часто у пацієнтів з частими циститами.



Лікування частих циститів має свої особливості / weclinica.ua

Цистит – симптоми часті сечовипускання,

біль при сечовипусканні,

біль в попереку і внизу живота,

зміна кольору сечі,

поява у сечі сторонніх домішок,

підвищення температури тіла.

Загальний аналіз сечі, посів сечі у пацієнтів з частими циститами, поза загострення циститу здавати не потрібно (лікування, коли немає циститу, не збільшує час між рецидивами).

Не потрібно призначати антибактеріальні препарати пацієнтам, в яких немає симптомів циститу, але є бактерії в сечі.

Лікування кожного епізоду циститу має починатися з препаратів 1 лінії (нітрофурантоїн, триметоприм-сульфаметоксазол, фосфоміцин) коротким курсом – не більше 7 днів.

Для профілактики рецидивів можна використовувати препарати з журавлиною.

Після закінчення лікування не потрібно здавати повторні аналізи сечі і посів сечі, якщо терапія вплинула на симптоми.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.